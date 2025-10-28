x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Mineiro avanzó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer a Independiente del Valle

Este jueves, en juego que comenzará a las 5:00 p.m., se conocerá el otro equipo que luchará por el título. La otra semifinal la disputarán Lanús-Universidad de Chile.

  • Los jugadores de Mineiro buscarán su primer título internacional. Ya fueron subcampeones de Libertadores, en 2024, luego de caer ante Flamengo. FOTO: GETTY
    Los jugadores de Mineiro buscarán su primer título internacional. Ya fueron subcampeones de Libertadores, en 2024, luego de caer ante Flamengo. FOTO: GETTY
Agencia AFP
28 de octubre de 2025
bookmark

El Atlético Mineiro venció este martes 3-1 al Independiente del Valle y se clasificó para la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que enfrentará el 22 de noviembre al ganador de la llave entre Universidad de Chile y Lanús.

Lea: Águilas venció a Envigado y se aferra al sueño de los cuadrangulares. Vea el agónico gol

Los goles de Guilherme Arana en el minuto 36, Bernard en el 44 y Hulk en el 73 dieron el triunfo al equipo entrenado por Jorge Sampaoli en la vuelta de este cruce de semifinales, en la Arena MRV de Belo Horizonte, tras empate 1-1 la semana pasada en la ida.

El argentino Claudio Spinelli descontó para el elenco ecuatoriano en el minuto 63.

Universitad de Chile y Lanús definirán su eliminatoria el jueves en Buenos Aires, después de igualar 2-2 en Santiago la semana pasada.

Siga leyendo: Video | Jugadores de Independiente del Valle se burlan de Dayro Moreno tras la eliminación del Once Caldas en la Sudamericana

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Copa Sudamericana
Atlético Mineiro
Suramérica
Brasil
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida