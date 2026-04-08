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Atlético de Madrid dio el batacazo en el Camp Nou y se va adelante en la serie ante Barcelona por Champions

Julián Álvarez marcó un golazo de tiro libre. Varias polémicas en el duelo que ganó el Diego Cholo Simeone.

  • El Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Cholo Simeone dio la sorpresa en el Camp Nou y venció al Barcelona 0-2 en la ida de los cuartos de final de la Champions League. FOTO GETTY
    El Atlético de Madrid que dirige el argentino Diego Cholo Simeone dio la sorpresa en el Camp Nou y venció al Barcelona 0-2 en la ida de los cuartos de final de la Champions League. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
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El Atlético de Madrid venció al Barcelona 0-2 en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones en condición de visitante y apoyado en su superioridad numérica tras la expulsión de Pau Cubarsí (44’).

Un golazo de falta de Julián Álvarez , a los 45 minutos, de tiro libre y otro tanto del noruego Alexander Sorloth (70’) dieron la victoria al equipo rojiblanco en el Camp Nou, dejando en silencio el escenario que esperaba un gran juego del Barcelona.

La victoria del equipo madrileño, cuyo autobús fue recibido con lanzamiento de objetos a su llegada, pone en ventaja al conjunto de Diego Cholo Simeone de cara a la vuelta en el Metropolitano.

El Atlético da un paso para seguir su camino hacia las semifinales de una competencia que no ha ganado nunca pese a llegar a la final en 2014 y 2016, donde perdió ante el Real Madrid en ambas ocasiones.

El Barça avisó pronto con un tiro de Marcus Rashford, que sacó el portero argentino Juan Musso, sustituto de Jan Oblak.

El extremo inglés fue el hombre más incisivo de su equipo, apoyado en el joven Lamine Yamal, al que se vio menos que en otras ocasiones.

El joven atacante barcelonista se zafó de tres jugadores para plantarse ante la portería rival, pero su disparo casi a bocajarro fue desviado por Marc Pubil (32’).

El Atlético trató de solventar la presión azulgrana con velocidad, pero tendría que esperar hasta el filo del descanso para adelantarse en el marcador.

La carrera de Giuliano Simeone hacia la portería la corta Pau Cubarsí con una falta al borde del área, sancionada inicialmente con una tarjeta amarilla.

Tras unos momentos de suspenso y una comprobación en el VAR, el árbitro del encuentro decidió mostrar la roja (44’).

Julián Álvarez marcó un golazo para abrir el camino de la victoria

El argentino Julián Álvarez cobró de manera magistral el tiro libre, colocando el balón en la escuadra izquierda de Joan García para el 1-0 a los 45 minutos.

La Araña, que ya había puesto una prueba a García con una rápida internada, escribió así su noveno tanto en esta edición de la Liga de Campeones.

El Barça no se rindió y siguió presionando, pese a encontrarse con uno menos.

Las entradas de Gavi por Pedri y de Fermín López por Robert Lewandowski, muy desaparecido, dieron aire y músculo al Barça que no renunció a acosar la portería de Musso.

El argentino tuvo que sacar una mano salvadora a un tiro de falta de Rashford desde la frontal (53’).

El inglés había enviado poco antes un balón al lateral de la roja tras correr con un balón bien filtrado por Lamine Yamal (50’).

Aunque el empate parecía más cerca que el segundo tanto del Atlético, el italiano Matteo Rugerri puso un balón al área pequeña donde apareció para rematar Sorloth (70’), que había salido poco antes por Ademola Lookman (60’).

El gol fue un jarro de agua fría para el Barça, que siguió sin perderle la cara al partido buscando el empate, pero sin lograr hacer el segundo gol en un partido que supuso, en principio, la última aparición de Antoine Griezmann en el Camp Nou antes de su marcha a Estados Unidos a final de temporada.

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