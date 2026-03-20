Dimayor aprobó nuevo torneo Sub-23: la apuesta que puede salvar a los jóvenes talentos

La Dimayor dio un paso clave para el futuro del fútbol colombiano al aprobar la creación de un nuevo campeonato de reservas Sub-23, una iniciativa que busca responder a los desafíos recientes del sistema profesional. La medida surge tras la limitación de las plantillas a 25 jugadores, decisión que dejó a numerosos jóvenes sin espacio competitivo de cara a la temporada 2026.
Con este proyecto, el ente rector pretende reactivar el desarrollo de talento y combatir el desempleo deportivo, ofreciendo una plataforma estable para aquellos futbolistas que aún no logran consolidarse en la primera división. La idea es brindarles continuidad, minutos de juego y una vitrina para demostrar su potencial.