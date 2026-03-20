Dimayor aprobó nuevo torneo Sub-23: la apuesta que puede salvar a los jóvenes talentos

La Dimayor dio un paso clave para el futuro del fútbol colombiano al aprobar la creación de un nuevo campeonato de reservas Sub-23, una iniciativa que busca responder a los desafíos recientes del sistema profesional. La medida surge tras la limitación de las plantillas a 25 jugadores, decisión que dejó a numerosos jóvenes sin espacio competitivo de cara a la temporada 2026. Con este proyecto, el ente rector pretende reactivar el desarrollo de talento y combatir el desempleo deportivo, ofreciendo una plataforma estable para aquellos futbolistas que aún no logran consolidarse en la primera división. La idea es brindarles continuidad, minutos de juego y una vitrina para demostrar su potencial.

El formato del torneo recuerda a los campeonatos disputados a finales de los años setenta y contará con la participación de los 36 clubes afiliados, incluyendo equipos de la primera y segunda división. Para facilitar su implementación, los equipos serán distribuidos en cuatro regiones geográficas, una estrategia que permitirá reducir costos logísticos y operativos. Además, el reglamento contempla la posibilidad de inscribir hasta cinco jugadores profesionales que no estén teniendo minutos en la liga principal, lo que garantiza que mantengan ritmo competitivo durante toda la temporada. Esta medida también fortalece la dinámica interna de los clubes, ampliando las alternativas para la gestión de sus plantillas.

Desde las instituciones, la iniciativa ha sido recibida con optimismo. Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, destacó que esta nueva categoría representa una oportunidad real para los jugadores en proceso de transición hacia el profesionalismo. Según el dirigente, permitirá evaluar con mayor precisión a los canteranos antes de tomar decisiones definitivas sobre su futuro. Más allá de lo deportivo, el torneo se perfila como un puente entre las divisiones formativas y el fútbol profesional, evitando que el talento joven se pierda por la falta de oportunidades. También contribuirá al fortalecimiento de las bases de las selecciones juveniles del país.