Prográmese: así se jugará la fecha 18 de la Liga Betplay desde este lunes

La jornada se disputará hasta el jueves. En Rionegro se tendrá el clásico joven entre Águilas Doradas y Envigado.

  • Águilas Doradas que está en la octava casilla necesita dos victorias en lo que resta de la fase todos contra todos para mantener su lugar entre los ocho. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
27 de octubre de 2025
bookmark

La fecha 18 de la Liga Betplay-2 arranca este lunes con el compromiso entre Pasto-Pereira a las 7:45 p.m., y se extenderá hasta el jueves, cuando se disputarán tres compromisos.

La jornada continuará el martes con el clásico joven entre Águilas y Envigado, a las 4:00 de la tarde, último duelo de ambos en la A, ya que para 2026 el cuadro naranja pasará a jugar en la B, junto con Unión Magdalena que también perdió la categoría.

Finalmente ese mismo día, la jornada cierra con Deportivo Cali-Alianza, desde las 6:10 de la tarde.

Para el miércoles están programados los duelos Equidad-Fortaleza, a las 4:00 p.m., Junior-Santa Fe a las 6:10, y con ese mismo horario el duelo entre DIM-Bucaramanga en el Atanasio Girardot. Millonarios-Once Caldas cerrará ese día a las 8:20 p.m., en El Campín.

El jueves concluirá la fecha 18 con los compromisos Unión Magdalena-Tolima desde las 4:00 p.m., Chicó-América a las 6:10 y Llaneros-Nacional a las 8:20 de la noche.

Tres cupos para nueve equipos, así está la lucha por entrar a los ocho

Deportes Tolima, Llaneros, Águilas Doradas, América de Cali, Alianza, Santa Fe, Once Caldas, Millonarios y Deportivo Cali, son los equipos que tienen opciones matemáticas de llegar a la cifra de 29 puntos en busca de la clasificación.

Pero estos equipos se enfrentan entre sí y, por ello, muchos no podrán llegar a los 29 puntos; algunos tienen menor rango de error, como Millonarios, Santa Fe, Once Caldas y Deportivo Cali, que tienen que ganar los tres partidos que restan en la Liga para clasificarse.

Los de mejor opción son Deportes Tolima y Llaneros. Los primeros están a un triunfo de confirmarse entre los ocho, ya que suma 29 puntos; mientras que los del llano necesitan dos triunfos para no depender de ningún otro resultado, ya que suman 25 puntos en la tabla.

Águilas Doradas, que es octavo con 24 puntos, necesita dos victorias para no depender de otros resultados y mantenerse entre los clasificados. En casa se medirán a Envigado y Tolima y tendrá que visitar a Atlético Nacional, lo que le representa no tener que viajar fuera del departamento en lo que resta de la fase todos contra todos.

