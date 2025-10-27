En ocho partidos, Diego Arias rompió tres rachas negativas que atormentaban a Nacional

Hay momentos en el fútbol en los que las estadísticas dejan de ser frías y se convierten en testimonios de transformación. Desde que Diego Arias tomó las riendas de Atlético Nacional, el equipo parece haber encontrado ese aire fresco que tanto necesitaba. Sin promesas rimbombantes ni discursos de laboratorio, el técnico antioqueño ha devuelto al club su identidad competitiva, su mística y, sobre todo, su fe. Ocho partidos después, el Verde no conoce la derrota: seis victorias, dos empates, y tres rachas negativas quebradas.

El primer golpe de autoridad llegó el 21 de septiembre, cuando Nacional venció 1-2 al Unión Magdalena en Santa Marta. No era un triunfo cualquiera: pasaron 21 años desde la última vez que el club había logrado ganar en esa plaza —aquel 14 de abril de 2004 parecía un recuerdo perdido entre tantas frustraciones—. Arias lo hizo posible. No con suerte, sino con trabajo, con un equipo que se reconoce en su forma de jugar, que se entrega y entiende el valor de cada detalle.

Seis días después, el 27 de septiembre, el Atanasio Girardot volvió a celebrar con intensidad frente a un rival especial: Millonarios. El marcador, 2-0, devolvió la sonrisa a una hinchada que llevaba ocho años esperando vencer al conjunto azul en su propia casa. Desde el 16 de septiembre de 2017, Nacional no lograba hacerlo. Arias no solo lo consiguió, sino que su equipo dominó el juego con autoridad, mostrando una solidez táctica y una confianza que parecían olvidadas.

Y como si la historia quisiera premiar la fe, el clásico paisa trajo una noche inolvidable. Nacional goleó 5-2 al Independiente Medellín, rompiendo una sequía de nueve clásicos sin victoria. Pasaron dos años de frustraciones, empates agónicos y derrotas dolorosas, hasta que Arias devolvió al Verde el orgullo de imponerse en el duelo más apasionante del fútbol antioqueño. El Atanasio fue una fiesta, y la hinchada reconoció en su técnico a un hombre sereno, que no grita, pero que transforma.

Detrás de esos resultados no hay azar, ni coincidencias. Hay trabajo, análisis y una idea de juego clara que el plantel ha adoptado con entusiasmo. La salida del argentino Javier Gandolfi había dejado un vacío y cierta incertidumbre, pero Arias, con su carácter tranquilo y su conocimiento profundo del club, supo recomponer el rumbo. “Hay un trabajo de mucho tiempo y de muchos profesionales para poder analizar a cada rival. Tenemos a disposición antes de cada juego 4 o 5 partidos del equipo que enfrentamos. Hay un equipo de análisis grande y partido tras partido intentamos reunir información, trabajar mucho para sintetizarla y dársela a los jugadores. Así les entregamos herramientas útiles para el partido y llegamos con un plan, no a experimentar durante el juego”, explicó Arias tras la goleada en el clásico.