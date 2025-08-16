“Ya sabes a qué jugador buscaba en la banca, pero no pude”: Arne Slot sobre ausencia de Diogo Jota

El club inglés Liverpool se enfrentó el pasado viernes ante Bournemouth por la primera fecha de la Premier League y, aunque la victoria fue alcanzada, todavía se respira un aire de pérdida en los camerinos del estadio, el césped de la cancha y las gradas de las tribunas.
Ya ha pasado más de un mes, pero cada día el recuerdo del fallecido Diogo Jota está más latente en los corazones de los hinchas del Liverpool, y del fútbol inglés en general. Sin importar el color de la camiseta o el país de origen, Jota es conmemorado por todos con un respeto y un amor incomparables.
Uno de los más afectados fue Mohamed Salah, quien dedicó el último gol al cielo, en honor a Jota, y un par de lágrimas se deslizaron en sus mejillas durante el pitazo final, que dejó la victoria para los reds 4-2.