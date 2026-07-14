Inglaterra-Argentina: la historia de una rivalidad que va más allá del fútbol

Aunque el técnico de Argentina, Lionel Scaloni le quiso bajar la tensión al duelo entre su selección e Inglaterra, afirmando que se trata solo de un partido de fútbol ante una gran rival, lo cierto es que el trasfondo político y deportivo entre estas dos naciones genera una atmósfera de guerra y lucha a muerte, por temas como las islas Malvinas, la mano de D10S y otros episodios que están en la historia.
Inglaterra y Argentina ya han tenido batallas épicas en los Mundiales, y la rivalidad ya es eterna desde el Mundial de 1966, aunque en años más recientes han sucedido hechos que han vuelto a fomentar ese duelo a muerte. Así pasó en el Mundial de México 1986, con la victoria de Argentina 2-1 con el gol de la mano de D10S (Diego Armando Maradona), que se hizo famosa a nivel mundial y fue tomada por los argentinos como la reivindicación social y un homenaje a los caídos en la guerra.