Argentina y Marruecos “volaron” a octavos de final del Mundial Sub-20; Brasil quedó en la cuerda floja

El seleccionado suramericano y el africano son los primeros clasificados a la siguiente ronda del campeonato que se disputa en Chile.

  • El futbolista argentino Alejo Sarco es una de las figuras del seleccionado suramericano en la Copa del Mundo que se disputa en Chile. FOTO: Tomada de X @fifaworldcup_es
    El futbolista argentino Alejo Sarco es una de las figuras del seleccionado suramericano en la Copa del Mundo que se disputa en Chile. FOTO: Tomada de X @fifaworldcup_es
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

01 de octubre de 2025
bookmark

Argentina avanzó este miércoles a los octavos de final del Mundial Sub-20 de fútbol al golear 4-1 a Australia. En la misma jornada, Marruecos sorprendió al vencer 2-0 a Brasil y sellar su pase, en un grupo de la muerte que también integran México y España.

Una tijera en el área del atacante Othmane Maamma en el minuto 60 y un disparo a bocajarro de Yassir Zabiri en el 76, le dieron a los africanos la clasificación en el Grupo C, con seis puntos. Brasil descontó con un penal convertido por el defensor Iago en el 90+2.

El valor de Marruecos es “estar siempre unido. Es un equipo todo el tiempo y lo demostramos una vez más hoy en el campo y esperamos demostrarlo hasta el final”, dijo el portero Yanis Benchaouch. Ahora la Canarinha (1) deberá jugarse la vida ante la Rojita (1) en la última jornada y esperar que México (2) no le gane a Marruecos para intentar acceder al segundo puesto. En caso contrario, deberá ganar y soñar con ser uno de los cuatro mejores terceros de la fase de grupos.

“Es difícil decir algo ahora, con la cabeza caliente (...) hemos tenido la oportunidad de definir en varias situaciones, pero no hemos definido. Y cuando no defines, es una oportunidad para el rival”, lamentó el técnico brasileño Ramón Menezes.

Argentina también consiguió la clasificación al vencer 4-1 a Australia por el Grupo D. El delantero Alejo Sarco volvió a perforar la red rápidamente y puso el primer tanto de la Albiceleste en el minuto 3. El defensor Tomás Pérez aumentó la ventaja en el 45. Ian Subiabre y Santino Andino sentenciaron en el 90+3 y el 90+5.

Daniel Bennie, en el 69, descontó para Australia, en un partido disputado en el Estadio Elías Figueroa, en Valparaíso, a unos 120 km de Santiago. Con seis puntos y el boleto a los octavos, Argentina manda en el Grupo D tras dos fechas. Le siguen Italia con cuatro unidades, Cuba con una y Australia, que no ha sumado.

