Argentina y Marruecos “volaron” a octavos de final del Mundial Sub-20; Brasil quedó en la cuerda floja

Argentina avanzó este miércoles a los octavos de final del Mundial Sub-20 de fútbol al golear 4-1 a Australia. En la misma jornada, Marruecos sorprendió al vencer 2-0 a Brasil y sellar su pase, en un grupo de la muerte que también integran México y España.
Una tijera en el área del atacante Othmane Maamma en el minuto 60 y un disparo a bocajarro de Yassir Zabiri en el 76, le dieron a los africanos la clasificación en el Grupo C, con seis puntos. Brasil descontó con un penal convertido por el defensor Iago en el 90+2.