El debut de Atlético Nacional ante el Once Caldas alcanzó a ilusionar al hincha verde, porque además de la victoria, los dirigidos por Paulo Autuori dieron muestras de que tenían clara una idea de juego. Sin embargo, ante Águilas el panorama cambió .

Para la segunda etapa, el técnico Paulo Autuori intentó corregir y mandó a la cancha a tres de los refuerzos: el brasileño Jadder Barbosa, a Nelson Deossa y al atacante Gianfranco Peña. De esa manera, igualó las cargas y tuvo mayor protagonismo en el juego, sobre todo, con el accionar de Barbosa.

Sin embargo, Águilas no renunció al ataque y tuvo oportunidades claras de abrir el marcador pero, por fortuna del conjunto local, apareció Kevin Mier para evitar la caída de la portería.

Y es que el elenco dorado aprovechó el conocimiento que su cuerpo técnico, conformado por 4 exverdolagas, tenía del verde: el entrenador Lucas González, los asistentes Tiago Pina y Alexis Henríquez, y el preparador físico Carlos Tabares.

Fue el empate número 12 en el historial entre ambos, además de 28 victorias verdes y 9 doradas.

Finalmente, Nacional no pudo descifrar el esquema rival y sufrió tanto en defensa como en ataque, por lo que muchos aficionados no entendieron porque Cristian Zapata y Dorlan Pabón, que habían sido figuras ante el Caldas, no hicieron parte del compromiso.

Desde este lunes se integrará nuevamente a las prácticas el brasileño Francisco Da Costa, una de las esperanza de gol para esta temporada. Pero en lo que más deberá trabajar el técnico Paulo Autuori será en encontrar la nómina base que le pueda dar regularidad en su fútbol , porque el Nacional que enfrentó a Águilas estuvo muy lejos del que se estrenó ante el Caldas.