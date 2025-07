Ángel Di María regresó al fútbol argentino, emotivo recibimiento en Rosario Central

Emocionado hasta las lágrimas, contó: “Esto es algo muy lindo, que soñaba hace bastante. Quise antes y no se pudo, pero hoy estoy acá, feliz, con mi familia, esto era lo que deseaba, estar de nuevo en el Gigante (el estadio de Central)”.

“Esto es mucho más de lo que esperaba. Volver a entrenar acá, ser parte de Central es algo que soñaba, pero hoy miraba a los costados y no podía creer que estaba ahí, como si fuera la primera vez, tuve esa sensación y esa adrenalina (...) ojalá siga todo de la misma manera”, amplió.

“Estoy feliz de estar acá, de que mis hijas puedan vivir esto, que mi mujer me vea jugar acá, es cumplir un sueño”, señaló el extremo, que lucirá la camiseta 11.

“Volver siempre estuvo en mi cabeza, desde el día que me fui (...) Voy a retirarme acá, pero ahora estoy a pleno, en el Mundial de Clubes quedó claro que estoy muy bien”, expresó.

El Fideo se puso a disposición del técnico de Central, Ariel Holan, y aseguró que sabe lo que le espera en el torneo local, donde las rivalidades muchas veces opacan la idolatría ganada por los jugadores en la selección.

“Sé que es un fútbol más duro, con más choques, pero dependerá de mí que yo pueda sacar mis armas y estar a pleno para ayudar al equipo”, sostuvo.

“Después, cómo me reciba cada hinchada, si me putean (insultan) o me aplauden, el fútbol es así. Es difícil para el hincha de otro lado ovacionar a alguien que viste otra camiseta. Será lo que venga”.