Alejandro Osorio y Aranza Villalón, campeones de la Clásica de Marinilla-2025

Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) se consagró este viernes campeón de la edición 34 de la Clásica de Marinilla, que terminó con un circuito de 20 kilómetros de recorrido por ese municipio del Oriente de Antioquia, en el que se impuso Cristian Muñoz (NU Colombia).

En una jornada lluviosa, Muñoz venció con tiempo de 37.04 minutos. Lo escoltaron Jeisson Casallas (Avinal), Jhonatan Chaves (NU Colombia) y Osorio, este último quien arribó a 24 segundos.

Lea: El Orgullo Paisa le dice sí al Clásico El Colombiano-2025

El Pony Osorio, que venía de ganar etapa en el Clásico RCN, Vuelta a Boyacá, Clásica de El Carmen de Viboral y Vuelta a Colombia, se apoderó del título en Marinilla con una ventaja de 36 segundos sobre Chaves y 37 ante Juan Pablo Ortega (NU Colombia).

En femenino, la campeona es extranjera, aunque desde hace varios años está radicada en Antioquia, departamento donde ha elevado su nivel para lograr importantes conquistas. Se trata de la chilena Aranza Villalón, quien en su debut en la carrera comandó la barrida del Team Sistecrédito en la competencia.