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Alfredo Morelos tras fallar penalti y perder ante Millonarios: “Tranquilos, nos vemos en las finales”

El delantero de Atlético Nacional señaló que lo sucedido en El Campín hace parte del fútbol y dio a entender que en las instancias definitivas su equipo cambiará la discreta imagen que viene mostrando ante el cuadro bogotano.

  • Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional. FOTO Juan Antonio Sánchez Ocampo.
    Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional. FOTO Juan Antonio Sánchez Ocampo.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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El delantero Alfredo Morelos es tendencia hoy no solo por errar el penalti que le hubiera dado quizá otro rumbo al juego que su equipo Atlético Nacional perdió como visitante 3-0 ante Millonarios, también por sus palabras tras el juego disputado en el estadio El Campín de Bogotá el martes en la noche.

Cuando tan solo iban 14 minutos de partido, y frente al pórtico defendido por Diego Novoa, Morelos disparó fuerte y el balón se fue por encima del arco. Después de esa jugada, el cuadro azul abrió el marcador por intermedio de Rodrigo Contreras, y luego sus compañeros Mateo García (61’) y Leonardo Castro (83’) convirtieron los otros tantos para la victoria de su equipo.

Lea: El liderato no alcanza: Nacional volvió a caer ante Millonarios, fue por goleada y la hinchada exige respuestas

En zona mixta con los medios de comunicación, Morelos, con la seguridad que lo caracteriza, le restó importancia a la oportunidad que desperdició y destacó la forma en la que juega su equipo, más allá de caer otra vez contra un rival que recientemente los privó de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿Qué pasó en el penalti?, le empezaron preguntando a Morelos. A lo que el delantero contestó. “Lo boté, no pasa nada. Como cualquier jugador. Siempre he pateado así de fuerte, siempre lo he hecho y esta vez me tocó errarlo, pero no pasa nada, eso hace parte del fútbol”.

El jugador cordobés dijo que no se trata de que les cueste jugar contra Millonarios, más allá de que las personas lo vean como un rival directo. “Nosotros salimos a proponer, pero nos encontramos con el penal que no hice y dos expulsiones, así que se vuelve difícil. Eso hace parte del fútbol, tranquilos, nos vemos en las finales”, agregó Morelos.

Pese a la derrota, Nacional es líder con 24 puntos, mientras que Millos escaló a la octava posición conn17. Este sábado, por la fecha 13 de la Liga Betplay, el cuadro paisa recibirá a Internacional de Bogotá desde las 8:30 de la noche.

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