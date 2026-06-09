Alfredo Morelos no se escondió: asumió su error y prometió revancha con Nacional: “Nos vamos a levantar de esta situación”

El delantero Alfredo Morelos no se esconde ante las críticas. El delantero de Atlético Nacional asumió parte de la responsabilidad por la derrota del equipo verdolaga en la final de la Liga Betplay 1-2026 frente a Junior, pero al mismo tiempo dejó claro que el grupo tiene la fortaleza suficiente para levantarse y volver a competir por el título en el próximo semestre.

El pasado lunes, tras la consagración del conjunto barranquillero en el estadio Atanasio Girardot, Morelos reflejó el dolor que le produjo fallar el penalti que pudo cambiar el rumbo de la serie. En ese momento, Nacional ganaba 1-0 y una anotación desde los once metros habría reducido aún más la diferencia en el marcador global, que finalmente terminó 3-1 a favor del cuadro Tiburón.

Lea: El técnico Diego Arias dio la cara tras el fracaso de Nacional: “Nos hacemos responsables”

“Siento mucha responsabilidad y hay que asumir las cosas. Intentamos, luchamos, pero no se me dio el penalti. Creo que si entraba, la historia habría sido diferente. Pero así es la vida y así es el fútbol, ahora toca dar la cara ante todo”, manifestó el atacante, quien fue uno de los hombres más determinantes del equipo durante la campaña.

Sobre la decisión de ejecutar el cobro, cuando también estaba la opción de que lo pateara Edwin Cardona, Morelos explicó que fue una determinación consensuada. “Con Edwin siempre he tenido una linda comunicación. Él decidió dármelo al final. Pero esto es fútbol, en la vida también se falla. La hinchada está dolida y les pido disculpas. Nosotros como grupo también estamos muy golpeados por lo que pasó”, señaló el delantero, autor de 11 goles en el campeonato, dos menos que los máximos artilleros del torneo, Andrey Estupiñán y Luis Muriel.