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Alfredo Morelos no se escondió: asumió su error y prometió revancha con Nacional: “Nos vamos a levantar de esta situación”

Tras perder la final de la Liga contra Junior, el delantero verdolaga afrontó la frustración por el penalti fallado, aceptó culpas y aseguró que el equipo tiene carácter para levantarse.

  • Alfredo Morelos luchó en la final de la Liga, pero no estuvo eficaz ante el arco rival como en otros partidos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Alfredo Morelos luchó en la final de la Liga, pero no estuvo eficaz ante el arco rival como en otros partidos. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 49 minutos
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El delantero Alfredo Morelos no se esconde ante las críticas. El delantero de Atlético Nacional asumió parte de la responsabilidad por la derrota del equipo verdolaga en la final de la Liga Betplay 1-2026 frente a Junior, pero al mismo tiempo dejó claro que el grupo tiene la fortaleza suficiente para levantarse y volver a competir por el título en el próximo semestre.

El pasado lunes, tras la consagración del conjunto barranquillero en el estadio Atanasio Girardot, Morelos reflejó el dolor que le produjo fallar el penalti que pudo cambiar el rumbo de la serie. En ese momento, Nacional ganaba 1-0 y una anotación desde los once metros habría reducido aún más la diferencia en el marcador global, que finalmente terminó 3-1 a favor del cuadro Tiburón.

Lea: El técnico Diego Arias dio la cara tras el fracaso de Nacional: “Nos hacemos responsables”

“Siento mucha responsabilidad y hay que asumir las cosas. Intentamos, luchamos, pero no se me dio el penalti. Creo que si entraba, la historia habría sido diferente. Pero así es la vida y así es el fútbol, ahora toca dar la cara ante todo”, manifestó el atacante, quien fue uno de los hombres más determinantes del equipo durante la campaña.

Sobre la decisión de ejecutar el cobro, cuando también estaba la opción de que lo pateara Edwin Cardona, Morelos explicó que fue una determinación consensuada. “Con Edwin siempre he tenido una linda comunicación. Él decidió dármelo al final. Pero esto es fútbol, en la vida también se falla. La hinchada está dolida y les pido disculpas. Nosotros como grupo también estamos muy golpeados por lo que pasó”, señaló el delantero, autor de 11 goles en el campeonato, dos menos que los máximos artilleros del torneo, Andrey Estupiñán y Luis Muriel.

A pesar del duro golpe, el atacante aseguró que el plantel ya piensa en el futuro y en la obligación de volver a pelear por títulos. “Este equipo está para llegar siempre a las finales. Nos quedamos con la tranquilidad de que intentamos y luchamos hasta el final. Ahora viene un semestre importante y tengo la certeza de que nos vamos a levantar. Hicimos una muy buena temporada, sumamos una cantidad importante de puntos y demostramos que tenemos con qué competir”.

Morelos concluyó enviando un mensaje a la afición verdolaga. “Sé que la gente está muy adolorida, igual que nuestras familias y nosotros mismos. En lo personal también me duele mucho, pero son situaciones que hacen parte del fútbol. Ya hemos superado momentos difíciles y esta vez no será la excepción. Vamos a levantarnos nuevamente”.

Siga leyendo: Edwin Cardona tras la derrota de Nacional ante Junior: “De esta nos vamos a levantar”

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