“Tiene exceso de peso”: Alfredo Arias reveló el estado físico de Luis Muriel mientras espera debutar con Junior

El regreso de Luis Fernando Muriel al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) para vestir la camiseta del Junior de Barranquilla ha encontrado sus primeros condicionantes técnicos, luego de tener a la vuelta de la esquina el debut liguero del equipo. Le puede interesar: Luis Díaz rompe registros históricos y está cerca de cumplir el reto impuesto por Kane en Bayern Múnich A pesar de la presentación oficial realizada el 15 de enero durante la final de ida de la Superliga frente a Santa Fe, el cuerpo técnico ha confirmado que el estreno del delantero no será inmediato, debido a que su condición no es la óptima. La operación, gestionada tras su salida del equipo Orlando City de la MLS de Estados Unidos y motivada por el vínculo afectivo del jugador con el equipo, enfrenta ahora un proceso de reacondicionamiento físico obligatorio.

Luis Fernando Muriel durante su presentación oficial en el estadio Metropolitano de Barranquilla. FOTO: Tomada de redes sociales @JuniorClubSA y @luisfmuriel9

El diagnóstico físico de Alfredo Arias y la gestión de la plantilla

El entrenador Alfredo Arias reveló que la condición física de Muriel no es la óptima para competir. El fichaje, cuya documentación administrativa se completó apenas el 14 de enero, se produjo tras un periodo de inactividad del atacante en la liga estadounidense. Esta falta de ritmo en el jugador que pasó por el Atalanta de Italia se traduce en un plan de trabajo estricto antes de su primera convocatoria oficial. En rueda de prensa, el técnico uruguayo explicó la situación. “Un jugador como Muriel me gustaría tenerlo para ayer, pero no llegaron los papeles todavía. Viene de una inactividad, le hicimos análisis y tiene exceso de peso, lógicamente porque está sin competir“, sostuvo.

El entrenador Alfredo Arias dio detalles de la llegada de Luis Fernando Muriel a Junior de Barranquilla. FOTO: Tomada de redes sociales @JuniorClubSA

Junior de Barranquilla se prepara actualmente para su debut en la liga contra el Deportes Tolima, en lo que será el último compromiso en el estadio Metropolitano antes de su remodelación. Arias enfatizó que no apresurará el debut del mundialista, confiando en las opciones actuales del frente de ataque como Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, quien regresa tras una lesión. Sobre el manejo del jugador, Arias señaló lo siguiente. “Tenemos que cuidar que nuestra desesperación no nos lleve a cometer errores y lastimar a un jugador, lesionarlo. Paiva está suspendido para el inicio y mañana, cuando lo vea entrenando, vamos a definir cómo seguimos, además de si llegan los papeles. Depende más de lo reglamentario y su condición física que del deseo mío“, afirmó.

La disposición del delantero ante el reto

Por su parte, Luis Fernando Muriel expresó en una reciente entrevista con El Heraldo su disposición para jugar este 18 de enero contra Tolima, a pesar de los análisis del cuerpo técnico. El delantero destacó su voluntad de aportar al grupo de forma inmediata. “Tengo pocos entrenamientos en las piernas, pero bien. Creo que las ganas y el deseo que tengo de jugar están por encima de todo eso, y seguramente que si me hacen correr 120 minutos dentro de esa cancha, lo voy a hacer. Deseando ya vivir ese debut, que llegue rápido”, afirmó el futbolista.

Asimismo, detalló su comunicación con el entrenador: “Con el profe he hablado todo lo que va a ser el plan de ahora en adelante conmigo, lo que van a ser las próximas semanas, los partidos, los entrenamientos. Dejando claro todo. Y nada, con sensaciones muy buenas después del primer entrenamiento y muy feliz por empezar esta nueva aventura. Es un sueño que estoy cumpliendo y espero que todo termine bien, como siempre lo he anhelado”. Finalmente, Muriel compartió su análisis sobre el empate 1-1 en la ida de la Superliga, donde el equipo no concretó sus opciones ofensivas. La definición del título se trasladó al estadio El Campín el próximo miércoles 21 de enero.