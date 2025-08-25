“Alejandro Restrepo está por encima de muchos técnicos en Colombia”: ídolo de Nacional halagó al entrenador del DIM

Cuando llegó, hace más de un año, hubo mucha ilusión. Gozaba de buena reputación a nivel nacional en la memoria colectiva de los futboleros colombianos. Su Deportivo Pereira, con las uñas, llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores del 2023 luego de ser campeón, por primera vez en siete décadas de historia, en diciembre de 2022 bajo su dirección técnica.
Además, dirigió a Alianza Lima de Perú en su primera experiencia internacional. Alejandro Restrepo tenía pergaminos para mostrar. Seguro muchos equipos del balompié local lo buscaron, pero fue el DIM quien se quedó con sus servicios. La afición recibió con agrado su nombre para reemplazar al uruguayo Alfredo Arias.