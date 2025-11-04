x

Alejandro Restrepo, autocrítico tras victoria del DIM ante Envigado: “Hay que buscar más herramientas para el gol”

El juego de vuelta de la semifinal de la Copa Betplat entre Independiente Medellín y Envigado será el miércoles 12 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:00 de la noche.

  • Envigado estuvo cerca de sacarle un empate al DIM. Ahora tendrá que ir al Atanasio a proponer juego para intentar igualar la serie y luchar por el cupo a la final. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Envigado estuvo cerca de sacarle un empate al DIM. Ahora tendrá que ir al Atanasio a proponer juego para intentar igualar la serie y luchar por el cupo a la final. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 9 horas
bookmark

Alejandro Restrepo, técnico de Independiente Medellín, se mostró autocrítico tras la victoria de su equipo por la mínima diferencia ante Envigado en el Polideportivo Sur en el compromiso de ida de las semifinales de la Copa Betplay.

El Poderoso venció con un tanto de cabeza, al minuto 84, de Diego Moreno, ante un rival que se vio afectado por la expulsión de Didier Palacios al comienzo del periodo complementario.

“Envigado es un equipo difícil de ganar, que compite en cada partido. Sabemos que la serie sigue abierta, la encaminamos a favor nuestro pero en la fecha que corresponda jugar el partido de vuelta, debemos hacernos fuertes desde el juego y de nuestra localía para avanzar”, indicó Restrepo en rueda de prensa.

“Hay un gran respeto por parte del cuerpo técnico de Envigado. Nosotros, en el entretiempo, somos los que nos vamos autocríticos, buscando las soluciones para intentar vulnerar el planteamiento del rival”, continuó el estratega, al considerar que deben seguir buscando alternativas para encontrar soluciones ante equipos que se repliegan y apuestan al contragolpe.

“Al final el juego lo ganó el que logró vulnerar la portería. Ahora toca buscar más herramientas, analizar, para que cuando tengamos partidos así podamos tener la solución del gol. Ahora seguimos trabajando, enfocados. Hay que cambiar el chip para competir ahora en Liga y después pensar en el otro juego de Copa para cerrar la llave”.

Por su parte, el volante Diego Alvarado, consideró que el resultado fue bastante corto. “Lo que dice el profe, la serie está abierta, nos hubiera gustado que el resultado fuera más amplio para estar un poco más tranquilos. El partido de vuelta será muy disputado, ellos seguramente lo van a jugar con más intensidad y ganas. Con ellos hemos tenido una buena rivalidad, por lo que tenemos que ser muy maduros, en el que debemos hacer más goles”.

Restrepo detalló: “Hay que darle mérito al rival porque replegaban completamente con nuestros carrileros. Tenemos que entrenarlo más y ser tranquilos a la hora de construir jugadas para hundir al otro equipo. Más que la superioridad numérica, nos faltó la cualitativa con más calidad para vulnerar la defensa férrea”, señaló Restrepo.

Andrés Orozco y su análisis

Por su parte, Andrés Orozco, orientador de Envigado, reconoció que les faltó más tenencia de balón y que la expulsión de uno de sus jugadores los obligó a replegarse más. “Durante casi 45 minutos, nuestros muchachos supieron sufrir todos esos ataques que tenía Medellín por diferentes zonas. Abono el trabajo de los 10 jugadores nuestros que terminaron el juego, porque supieron competir, en medio de ese instinto conservador, y se tuvieron dos o tres oportunidades en ataque”.

Orozco, que tiene un equipo en su mayoría de jóvenes, también dice que ahora tienen la obligación de salir a proponer para intentar darle la vuelta a la confrontación.

“Para muchas personas la llave debería estar liquidada en el primer juego, pero la serie está corta. El planteamiento que intentaremos realizar en el Atanasio no varía mucho porque tenemos algunas bajas. Pero ya hay una necesidad, hay que saber disputar ese juego de vuelta, y corrigiendo el no resguardarnos tanto”.

El encuentro de vuelta será el miércoles 12 de noviembre, en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:00 de la noche.

En la otra serie, un día después, Atlético Nacional, que domina la serie 4-1, visita al América, en Cali.

Siga leyendo: DIM buscará volver a una final de Copa contra Envigado, que quiere dar la sorpresa, ¿a qué hora es el partido?

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
DIM
Envigado F. C.
Copa BetPlay
Medellín
Envigado
Alejandro Restrepo
