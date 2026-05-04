Empezó el “parche” de intercambio de láminas del Mundial, así se registra en los centros comerciales de Medellín

La locura por el fútbol crece durante el año mundialista. Los coleccionistas, fanáticos, hinchas y amantes del deporte rey aspiran a que cada Copa del Mundo sea mejor que la anterior, principalmente cuando su país está entre los países participantes, como es el caso de Colombia en 2026.
Al momento de hablar del Mundial hay muchas cosas que se relacionan en el pensamiento colectivo a la máxima cita orbital del fútbol, como lo son: familia, fiesta, partidos memorables, jugadores que hicieron historia y el álbum de Panini.
Para muchas personas, llenar el álbum del Mundial es conectar con su niño interior, cuando se trata de un adulto. Para los más pequeños, es ilusión; hace que se sientan partícipes de la fiesta mundialista y genera un sinfín de emociones cuando sale esa lámina especial que se buscó sobre tras sobre.
Colombia ya está en esta sintonía desde el pasado jueves 29 de abril cuando inició su distribución oficial a nivel nacional con la inauguración que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Radamel Falcao García fue el invitado especial de la noche.
“Todos esperamos este momento cada cuatro años, porque Panini es ese primer latido del Mundial”, afirmó Luis Gallego, vicepresidente comercial del distribuidor en Colombia.
Son las grandes ciudades del país (Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, entre otras) los epicentros de la locura por el álbum en el país. Su distribución se hace en distintos lugares, como supermercados, papelerías y otros puntos autorizados.
El álbum pasta blanda cuesta $14.900, y el pasta dura tiene un valor de $49.900. El sobre de 7 láminas vale $5.000 y la caja de 104 sobres se consigue por $520.000 en los diferentes lugares de distribución.