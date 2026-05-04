Empezó el “parche” de intercambio de láminas del Mundial, así se registra en los centros comerciales de Medellín

La locura por el fútbol crece durante el año mundialista. Los coleccionistas, fanáticos, hinchas y amantes del deporte rey aspiran a que cada Copa del Mundo sea mejor que la anterior, principalmente cuando su país está entre los países participantes, como es el caso de Colombia en 2026. Al momento de hablar del Mundial hay muchas cosas que se relacionan en el pensamiento colectivo a la máxima cita orbital del fútbol, como lo son: familia, fiesta, partidos memorables, jugadores que hicieron historia y el álbum de Panini. Para muchas personas, llenar el álbum del Mundial es conectar con su niño interior, cuando se trata de un adulto. Para los más pequeños, es ilusión; hace que se sientan partícipes de la fiesta mundialista y genera un sinfín de emociones cuando sale esa lámina especial que se buscó sobre tras sobre. Colombia ya está en esta sintonía desde el pasado jueves 29 de abril cuando inició su distribución oficial a nivel nacional con la inauguración que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Radamel Falcao García fue el invitado especial de la noche. “Todos esperamos este momento cada cuatro años, porque Panini es ese primer latido del Mundial”, afirmó Luis Gallego, vicepresidente comercial del distribuidor en Colombia. Son las grandes ciudades del país (Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, Ibagué, entre otras) los epicentros de la locura por el álbum en el país. Su distribución se hace en distintos lugares, como supermercados, papelerías y otros puntos autorizados. El álbum pasta blanda cuesta $14.900, y el pasta dura tiene un valor de $49.900. El sobre de 7 láminas vale $5.000 y la caja de 104 sobres se consigue por $520.000 en los diferentes lugares de distribución.

Aspecto del intercambio de láminas en el Centro Comercial El Tesoro el fin de semana. FOTO EL COLOMBIANO

El fenómeno Panini en el país

Independiente de las críticas que ha recibido por parte de diferentes sectores por la dificultad que supone llenar el álbum, las ganas de llenarlo siguen ahí. En Medellín ya se han juntado los seguidores del fútbol a intercambiar láminas. Centros comerciales como El Tesoro, Oviedo, Los Molinos, Unicentro, Premium Plaza y el Viva Laureles ya han sido testigos de la fiebre mundialista. Para explicar más a fondo este fenómeno cultural, EL COLOMBIANO habló con Juan José Barrientos, uno de los vendedores oficiales de Panini en Medellín. “Todavía no hemos llegado al punto más álgido de la fiebre, porque aún faltan personas por tener el álbum. Cuando todos lo tengan, se verán aún más los intercambios y ventas de láminas. Esto apenas está empezando, creo que el punto más alto será en dos semanas, hasta el inicio del Mundial”, comentó Barrientos. Cabe destacar que Norteamérica 2026 es el torneo mundialista que más se demoró en confirmar todas las selecciones participantes, ya que solo fue hasta finales de marzo que se conocieron los 48 equipos. En anteriores ediciones eran 32 y se conocían con casi 6 meses de anterioridad al arranque del evento. “En los anteriores mundiales, todo comenzaba en marzo, y en mayo ya muchos tenían el álbum lleno. Ese es el gran cambio y la demora en comparación con los anteriores mundiales”, puntualizó el vendedor.

¿Por qué se hacen intercambios?

Ante las láminas repetidas, que son escenario frecuente para quien quiera llenar el álbum, existen soluciones “ancestrales”. El intercambio hace parte de la vida cotidiana del ser humano, es algo que siempre existió e incluso se le hacen referencias bíblicas a intercambios entre el hombre y Dios, lo que traspasa lo terrenal. Este ejercicio colectivo ayuda a que todos ganen. Las personas brindan figuras que ya tienen y no necesitan, a otras personas que sí urgen de ese jugador, equipo, escudo o estadio para completar una sección de sus páginas. Barrientos lo explica de la siguiente manera: “el intercambio es una solución natural para no tener que comprar más y generar dinámicas muy agradables. La pasión por llenar el Panini en la mayoría de las personas viene desde nuestros padres, hermanos o alguna persona cercana. Es un parche, y es algo que siempre se ha hecho. Mi padre lo hizo así con los mundiales del 82, 86 y 90”.