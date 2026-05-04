Capturan a dos hombres por distribuir panfletos con amenazas contra venezolanos en Itagüí

La semana pasada, en las veredas El Porvenir y El Ajizal de Itagüí comenzaron a circular panfletos con mensajes intimidatorios dirigidos principalmente contra población venezolana y personas señaladas de cometer delitos. Los documentos, fechados en abril de 2026, anuncian supuestas “medidas de fuerza” y advierten que quienes incumplan ciertas normas serán tratados como enemigos. “Acaten las recomendaciones dadas, de lo contrario los entenderemos como enemigos y actuaremos en consecuencia”, dice uno de los apartes. También prohíben usar el territorio como refugio para personas acusadas de generar desorden y restringen circular con el rostro cubierto durante la noche. Tras las denuncias de la comunidad, la Policía realizó un operativo en la vereda El Ajizal, sector El Beneficio, que permitió la captura de dos hombres de 19 y 21 años, señalados de distribuir el material. Al notar la presencia de los uniformados, intentaron huir y arrojaron los panfletos durante la persecución, los cuales fueron incautados como material probatorio. Uno de los capturados, de 21 años, tiene antecedentes como indiciado por tráfico de estupefacientes, constreñimiento ilegal y hurto. Los dos deberán responder por el delito de constreñimiento ilegal. También le puede interesar: Panfleto en redes siembra miedo y provoca éxodo masivo en zona rural del norte de Antioquia

La justicia por mano propia puede entorpecer la justicia penal

El caso alertó además sobre un fenómeno que este mismo día se repitió en Medellín: en diferentes puntos de la ciudad, dos hombres acusados de robo fueron agredidos físicamente por ciudadanos antes de que llegara la Policía. Aunque la reacción puede entenderse como producto de la indignación ante la inseguridad, este tipo de episodios de justicia por mano propia tienen consecuencias legales concretas: las lesiones causadas antes de la intervención oficial pueden convertirse en irregularidades procesales que los defensores de los capturados podrían usar para cuestionar el procedimiento, dificultar la imputación de cargos o incluso lograr su liberación. Según abogados penalistas, existe una línea muy delgada entre la reacción legítima y el exceso: cuando en lugar de reprender el ataque se busca venganza, la conducta puede tipificarse como tortura u homicidio.

La xenofobia ya tiene historia en la ciudad

Los panfletos de Itagüí no son un hecho aislado. La xenofobia contra la población venezolana en el área metropolitana lleva años manifestándose de formas distintas: desde el rechazo cotidiano hasta episodios de violencia y desplazamiento forzado. El politólogo José Valencia, en el portal de opinión No Apto, ha documentado esa paradoja: un pueblo históricamente estigmatizado que reproduce los mismos prejuicios contra quienes llegan, temiendo que los migrantes venezolanos, al venir sin recursos, encuentren en la delincuencia su único camino.