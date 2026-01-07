x

Dimayor preocupada por la no disponibilidad del Estadio Alberto Grisales para la temporada 2026

Desde Águilas Doradas mencionaron que en breve se pronunciarán al respecto. Conozca por qué el Alberto Grisales no estará disponible y qué pasará con el equipo de Rionegro.

  • Águilas Doradas que se prepara para la Liga Betplay 2026, parece que no contará con estadio para la temporada que arranca a finales de enero. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
bookmark

No ha empezado la Liga Betplay y ya hay preocupación por el tema de escenarios para los partidos, según anunció la Dimayor en un comunicado, el inconveniente se presenta con el Alberto Grisales de Rionegro.

Le puede interesar: Siguen los movimientos en el fútbol colombiano: Pedro Gallese ya se unió al Deportivo Cali

Desde Águilas Doradas mencionan que, emitirán un comunicado sobre la situación en la que está el club con relación a lo mencionado por Dimayor.

En el comunicado, Dimayor manifiesta “su seria preocupación frente a la comunicación recibida el 30 de diciembre, mediante la cual la Administración Municipal de Rionegro informó la no disponibilidad del Estadio Alberto Grisales para la temporada 2026, decisión adoptada con posterioridad al sorteo y a la elaboración del fixture, con afectaciones directas a la planeación del campeonato profesional”.

Así mismo, enfatizó que “este hecho se suma a las afectaciones registradas durante el año 2025, derivadas del cierre de la tribuna occidental, situación que generó graves perjuicios operativos y económicos en el desarrollo del torneo, particularmente en materia de ingresos por taquilla”.

Algo que, según Dimayor, también se había presentado en el “segundo semestre de 2024, por lo que Águilas Doradas debió trasladar su localía a la ciudad de Sincelejo, asumiendo costos económicos y logísticos extraordinarios, con el propósito de permitir la ejecución de obras de adecuación en el escenario deportivo, las cuales no se materializaron”.

Finalmente, en el comunicado deja claro que, “a pesar de este contexto, nuestro club afiliado cumplió con el calendario deportivo y mantuvo de manera permanente sus programas de responsabilidad social y comunitaria, desarrollados a través de semilleros, fuerzas básicas y acciones institucionales, con presencia en comunidades vulnerables, hospitales, geriátricos, escuelas de fútbol y clubes aficionados”.

La Dimayor terminó el comunicado reiterando que, “las decisiones relacionadas con los escenarios deportivos deben adoptarse con planeación, oportunidad y coordinación institucional, garantizando seguridad jurídica y estabilidad para el fútbol profesional colombiano y sus clubes afiliados”.

Siga leyendo: ¿Águilas Doradas cambiaría nuevamente de sede para los partidos de 2026? Acá le contamos

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Dónde jugará Águilas Doradas en 2026?
Aún no se ha definido una sede oficial. Tras la negativa de Rionegro para usar el Alberto Grisales, el club evalúa opciones en otros municipios de Antioquia o repetir sedes temporales como Sincelejo.
¿Cómo afecta esto a la Liga BetPlay?
La decisión afecta directamente la programación del fixture ya sorteado, generando traumatismos en los viajes de los equipos rivales, la logística de televisión y los ingresos por taquilla del club.

