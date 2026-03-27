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Águilas Doradas logró triunfo clave ante Alianza y acecha el grupo de los ocho

El cuadro antioqueño es ahora décimo en el torneo y con una fecha pendiente. Su goleador Rivaldo no perdonó y llegó a 8 tantos.

  • Águilas Doradas sumó su quinto triunfo en lo que va de Liga Betplay 1-2026. Su siguiente rival será Deportes Tolima. FOTO Colprensa
    Águilas Doradas sumó su quinto triunfo en lo que va de Liga Betplay 1-2026. Su siguiente rival será Deportes Tolima. FOTO Colprensa
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 46 minutos
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Águilas Doradas sigue firme en su intención de lograr tiquete a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 1-2026 luego de vencer este viernes a Alianza Valledupar 1-0 en la apertura de la fecha 14 del torneo colombiano.

En juego celebrado en el Estadio Cincuentenario de Medellín, donde se rindió homenaje a los 69 miembros de las Fuerzas Militares de Colombia que fallecieron en el trágico accidente del avión Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, el pasado3 de marzo de 2026, el elenco antioqueño hizo la diferencia gracias a la anotación, de penalti, de Jorge Rivaldo.

Águilas, que cuenta con la dirección técnica de Juan David Niño y que venía de igualar 1-1 en su último encuentro como visitante contra Jaguares, buscó imponer condiciones desde el inicio del partido primero por el costado derecho con Dylan Lozano así como por el mediocampo con la generación de juego con Andrés Ricaurte, pero se encontró en ese primer periodo con un rival sólido atrás y que apostó al contragolpe en una cancha difícil por la lluvia que cayó en ese momento en la capital paisa.

En esa transición, al minuto 14, el arquero local Andrés Salazar, de 32 años y quien jugó su cuarto partido como titular, salvó a su equipo tras quedar mano a mano con el delantero Felipe Pardo, a quien le logró desviar su fuerte disparo.

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En el parte complementaria, sin ideas claras por ambas partes, el juego se tornó por instantes monótono. Solo hasta el 65’, después de un gran pase al vacío por parte de Frank Lozano y remate de Jorge Rivaldo, llegó la primera gran jugada de Águilas.

En esa acción, el arquero Johan Wallens soltó el balón y en el rebote la bola le quedó a Jorge Obregón, quien disparó y el balón supuestamente pegó en la mano de un defensor, por lo que el árbitro decretó penalti.

En el cobro, Rivaldo, de forma rasante y al costado derecho de Wallens, puso a celebrar a Águilas al 70’.

De esta manera, Rivaldo llegó a ocho tantos en la Liga, los mismos que Alfredo Morelos (Nacional) y a uno de los máximos artilleros: Andrey Estupiñán (Pasto) y Dayro Moreno (Once Caldas).

En su siguiente desafío, Águilas, décimo ahora en la tabla con 13 puntos y un partido aplazado, visitará a Tolima el martes (8:00 p.m.).

El Verde es líder

La Liga la comanda Atlético Nacional, que con 12 partidos disputados suma 27 puntos, los mismos que Pasto. Once Caldas es tercero con 23 unidades. Los otros cinco equipos que están de momento clasificando a los cuadrangulares semifinales son Junior (22 puntos), América, Internacional de Bogotá (21), Millonarios (20) y Tolima (20).

La jornada 14 continuará este sábado con tres partidos: Cúcuta será local ante Boyacá Chicó en el General Santander (4:00 de la tarde), Tolima recibirá a Jaguares (6:10 p.m.) y Deportivo Cali jugará ante Pereira en el estadio Palmaseca (8:20 p.m.).

El domingo se medirán Internacional de Bogotá y Junior (4:10 p.m.), Pasto espera al líder Atlético Nacional (6:20 p.m.) y Llaneros a Once Caldas, en el estadio Bello Horizonte (8:30 p.m.). La fecha se completará el lunes con los compromisos DIM-América en el Atanasio Girardot (6:10 p.m.), y Millonarios-Fortaleza (8:20 p.m.) en El Campín.

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