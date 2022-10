El último caso de una ausencia por lesión fue el de Diogo Jota, jugador del Liverpool y de la selección portuguesa; también le sucedió el infortunio a su compatriota Pedro Neto. Tampoco pudo hacerle el quite a las lesiones Georginio Wijnaldumel, volante de Países Bajos; mientras que N’Golo Kanté no podrá estar con la campeona del mundo, Francia. También fue descartado, del mismo seleccionado, Anthony Martial. Por su parte, Kyle Walker y Reece James son dos bajas que tendrá Inglaterra. Estados Unidos extrañará a Antonee Robinson. Ronald Araujo no irá con Uruguay. En Argentina, Paulo Dybala difícilmente llegará, al igual que Richarlison con Brasil.