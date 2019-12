Más expectativa que fútbol en el clásico de Barcelona contra Real Madrid

Fútbol bajo mínimos en un clásico que llenó páginas y horas de televisión en las semanas previas, pero que no respondió a las expectativas entre un Barça que genera muchas dudas en su fútbol y un Real Madrid que no es capaz de generar ocasiones, pese al control del juego.

¿Hubo mano del árbitro?

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró que “se ve claro que son dos penaltis” no señalados a favor de su equipo en dos acciones de Raphael Varane en la primera parte, aunque no se quedó con eso y resaltó la imagen repleta de “personalidad” que mostró su equipo en el Camp Nou para sacar un punto.

“Lo hemos visto en el descanso y se ve bastante claro que son dos penaltis, pero no se puede cambiar nada, el VAR está para ayudar y se puede consultar con dudas. No ha sido así. Son cosas que pasan en el fútbol y con lo que nos tenemos que quedar es con que se ha visto a un gran Real Madrid, con personalidad, presionando arriba. A pesar de que no es el resultado que queríamos nos vamos contentos”, aseguró.