Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y parece que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol la ignoran o son felices haciéndose los de la vista gorda a la hora de tomar decisiones.

Después de que uno de los grandes pecados en el fallido proceso para el Mundial de Qatar-2022 fueron los más de seis meses sin nombrar un entrenador en propiedad tras la salida de José Pekerman y encargar como interino a Arturo Reyes, vuelven y repiten la historia.

Va casi un mes desde que se anunció que Reinaldo Rueda no seguiría al frente de la Selección (abril 18) y ya es un hecho que hasta después de junio tampoco se nombrará un entrenador.

Así será después de que en un comunicado se informara que Héctor Cárdenas, entrenador de la Sub-20, fuera elegido, de manera interina, para dirigir a la Tricolor en el partido amistoso del próximo 5 junio ante Arabia Saudita en Murcia, España.

Publicidad

El exjugador de la Selección Colombia Hárold Lozano indicó que no es momento para ensayos ni para darle la Selección a alguien solo por cumplir un compromiso internacional. “Ya deberían haber nombrado técnico, ojalá fuera colombiano, pero como están las cosas, me llamaría la atención entonces un extranjero, sobre todo argentino, que han demostrado que no son condescendientes con nadie. Sin embargo, es fundamental que lo dejen trabajar y si no, que no venga”.

Agregó que poner a un técnico de la Sub-20 de nuevo, es volver a replicar lo mismo de antes: “Ser condescendiente con los jugadores, hacerles caso a los directivos, a la gente de la Federación que mete la mano y eso es un problema para la Selección”.

Con él coincidió el también exjugador de Selección, Rubén Darío Hernández: “¿Por qué no aprovechar estos partidos amistosos para, de una vez, tener un técnico que vaya moldeando la Selección a su estilo? Respeto al profe Cárdenas, pero lo que él haga en este amistoso puede que no le sirva de nada al técnico que asuma en propiedad”.

Publicidad

Hernández recordó que así sucedió con Arturo Reyes: “¿Cuántos jugadores de ese interinato fueron usados después por Queiroz y Rueda? Es un tiempo perdido que se podría aprovechar mejor”.

Otra cosa, dijo, “sería si están pensando en un técnico que esté en alguna de las Selecciones del Mundial, ahí sí es válido esperar, pero prima el hermetismo y así es muy difícil adivinar lo que quieren”.

Por su parte, nombres como el del técnico Alberto Gamero están en el sonajero para dirigir la Tricolor. Incluso, el samario se refirió a esa posibilidad en la última rueda de prensa de Millonarios.

Publicidad

“Todo se lo dejo a Dios. Siempre he dicho que los momentos de él son perfectos y no tengo que ir a buscar un puesto de otro entrenador. Me dolió lo de Reinaldo Rueda y se lo he dicho. Él no va a dejar de ser grande. No puedo buscar un puesto donde no lo tengo. Hay que seguir trabajando y mejorando día a día. Sí me seduce, sería mentira decir que no”.

¿Quién es Héctor Cárdenas?

Nació el 28 de agosto de 1979, en Cali, Valle del Cauca, y se ha desempeñado como entrenador de varias categorías juveniles de la Tricolor, como la Sub-20 y la Sub-17; trabaja con la Federación desde 2018.

Publicidad

También fue entrenador del Cali, en 2012, 2014 y 2017. Así mismo, trabajó en las divisiones inferiores del equipo vallecaucano entre 2011 y 2013, y después entre 2015 y 2016. Sin embargo, no tiene ningún título en su palmarés profesional.

Por eso, muchos discuten también sus méritos para estar así sea únicamente en un amistoso.

“Está en juego el prestigio de la Selección, y no porque sea empleado de la Federación es el más idóneo para dirigirla, así sea solo en un partido”, manifestó el exvolante de Selección, Víctor Danilo Pacheco.

“Pachequito”, como se le conocía en su época de jugador, agregó que pareciera que los directivos rifan quién dirige a la Selección. “Es preferible no jugar un amistoso a hacerlo por algún compromiso comercial”.