Incontables fueron los momentos que compartieron el futbolista Freddy Rincón y el entrenador Francisco Maturana, quien no en vano está notoriamente golpeado por el fallecimiento del deportista a quien dirigió en la Selección Colombia de fútbol de mayores.

“Es un momento muy complicado, aprendí a compartir alegrías, pero mis tristezas han sido para mí solo. Es un momento difícil, pero uno entiende las preguntas, el afán de rendirle un homenaje a una persona intachable que nos ayudó muchísimo en nuestro proceso. Más allá de los valores, nos ayudó en el crecimiento del fútbol colombiano. Los brasileños le decían ‘o rei’. Nos cautivó de entrada para ser un complemento en el juego. Aportaba en el fútbol y en el grupo, Freddy respondió con juego y cariño”, comentó el experimentado estratega chocoano.

“Pacho”, quien hoy comparte su conocimiento con el cuerpo técnico de Atlético Nacional, liderado por Hernán Darío Herrera, era el entrenador de la Tricolor en el Mundial de Italia 90, cuando el “Coloso de Buenaventura” anotó el gol que le dio el empate (1-1) al seleccionado cafetero frente a la emblemática Alemania, en la que sería la anotación más importante de su carrera, con el representativo de su país.

“La historia se construye con el ejemplo y nosotros lo hicimos en ese Mundial de Italia 90. El gol de Freddy fue extraordinario, pero si detallan la celebración, todos estuvimos ahí”, recordó.

Maturana también hizo parte del cuerpo técnico de la Selección Colombia en la recordada goleada (0-5) frente a Argentina, en Buenos Aires, por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. En aquel encuentro, Rincón anotó dos goles, Faustino Asprilla, igual número, y Adolfo “El Tren” Valencia hizo el restante.

“Me cuesta hablar de Freddy Rincón en lo personal, hizo parte de un colectivo que cautivó. Esa Selección Colombia transmitió muchos más códigos que un juego colectivo, toda la estructura está estremecida, porque faltando Freddy nos sentimos aporreados. Nos sentimos bendecidos de haber compartido con Freddy. Siempre arrancó en grupo, pero esta vez partió solo”, agregó el orientador.

A Maturana le tocó consolidación de Rincón como jugador, pues no solo lo dirigió en el seleccionado cafetero, también en el América, equipo que el chocoano dirigió entre 1992 y 1993, justo antes de que se diera su paso hacia al fútbol internacional, particularmente al Palmeiras, donde tuvo su primera experiencia por fuera del país, en 1994.

“No puedo desligar a Freddy de toda la familia de la Selección. Todos son mis hijos y me siento orgulloso de ellos, todos los días me siento orgulloso de haber formado ese grupo desde 1987. En estos días, en medio de mi angustia recibí mensajes de todo el mundo, muy buenos. Todos estos muchachos merecen el respeto y el reconocimiento. Me llamó la atención que mis hijos me enviaron las condolencias por la muerte de Freddy como si fueran hermanos”.

El entrenador contó que como jugador era poco lo que había que decirle, pues siente que siempre lo dio todo tanto en la Selección como en el América. Para él, Freddy marcó diferencia en cada uno de los equipos en los que militó. En esas estructuras, marcó diferencia. “Cuando vengan los extraterrestres encontrarán la historia del fútbol colombiano y seguramente estará el nombre de Freddy Rincón”, concluyó.