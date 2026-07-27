Fotos de Ferran Torres y Marcos Llorente en Ibiza desatan rumores: esto es lo que muestran las imágenes virales

Las vacaciones de los futbolistas españoles Ferran Torres y Marcos Llorente se robaron la atención de las redes sociales luego de que la revista ¡HOLA! publicara en exclusiva una serie de fotografías en las que ambos aparecen disfrutando de unos días de descanso en Ibiza.

La portada de la publicación asegura que los jugadores fueron captados “más cómplices que nunca” durante un viaje secreto a la isla, en el que compartieron un yate, baños en el mar, gestos de cariño y largas jornadas de descanso después de conquistar el Mundial de 2026 con la selección española.

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Según la revista, testigos afirmaron que “no se escondieron en ningún momento” y que entre ambos existía “química, complicidad y mucho más que amistad”. Las imágenes muestran a los futbolistas abrazándose, compartiendo tiempo juntos y dándose besos en la mejilla, escenas que rápidamente se viralizaron en plataformas como X, Instagram y TikTok.