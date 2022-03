Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián tuvieron que abandonar las 12 Horas de Sebring tras un violento choque cuando el reloj marcaba casi 3 horas de competencia y cuando lideraban la prueba.

Sebastián Montoya fue el primero en conducir el auto Oreca 07-Gibson, del equipo DragonSpeed y lo hizo de excelente manera, manteniendo las primeras posiciones.

Después Juan Pablo lo relevó y cuando defendía el liderato de la competencia vino el infortunio que los sacó de competencia

Hasta ahí llegó el sueño de ambos, porque era la primera vez que hacían equipo para competir juntos y el choque los obligó a abandonar la carrera.

“Obviamente no era lo que esperábamos. Pero mi papá no tenía nada qué hacer. Él tiene mucha experiencia. Lo que él hizo creo que es lo que hubiéramos hecho todos. Pero yo me siento muy feliz, el equipo trabajó muy bien y muy fuerte”, fue la conclusión de Sebastián que compartió el equipo en redes sociales.

Las 12 Horas de Sebring es una carrera de resistencia de sport prototipos y gran turismos que se ha disputado en el Sebring International Raceway de Florida (Estados Unidos) desde 1952. Es una de las competiciones de su tipo más importantes de América, junto con las 24 Horas de Daytona y las 1000 Millas de Sebring.