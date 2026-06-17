Con el piloto Carlos Sainz como embajador, la Fórmula Uno inauguró el circuito de Madrid

Madrid inauguró oficialmente este martes el circuito de Fórmula 1 denominado “Madring”, que albergará su primer Gran Premio en menos de tres meses, del 11 al 13 de septiembre.
El trazado semiurbano de 5,4 kilómetros se compone de una parte que serpentea alrededor de los edificios de Ifema, el recinto ferial situado en el término municipal de Madrid, y de otra, permanente, de 2,2 kilómetros, ubicada en la localidad vecina de Valdebebas, no lejos de la ciudad deportiva del Real Madrid.
El trazado se perfila espectacular, sobre todo gracias a una impresionante curva peraltada de 550 metros de longitud, llamada “la Monumental”, con una inclinación de 24 grados, el máximo permitido por la Federación Internacional del Automóvil.
Aunque el grueso de la obra está terminada, las gradas temporales que acogerán hasta 98.000 espectadores y las zonas premium previstas para 20.000 personas aún no se han instalado, al igual que la mayoría de las vallas que aseguran el trazado.
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