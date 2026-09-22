Las carreras de Fórmula 1 serán más cortas en 2027, ¿por qué?

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió acortar los Grandes Premios de Fórmula 1 para la temporada 2027, este lunes en Londres en su comisión destinada a reformar el reglamento.
Decidió reducir las carreras de un total de 307 kilómetros a 290 kilómetros, un recorte que significará dos o tres vueltas menos por prueba.
La FIA y la Fórmula Uno afirmaron en comunicados separados que esta reducción era una consecuencia inevitable de una decisión previa de disminuir el flujo de combustible en los motores.