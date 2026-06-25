Con medallistas mundiales y olímpicos, Medellín abre el telón del Panamericano de atletismo

Medellín abre este viernes la mayor fiesta del atletismo continental con motivo de la primera edición del Campeonato Panamericano de mayores en la renovada pista del Estadio Alfonso Galvis.

Con la prueba del decatlón masculino (100 metros, la primera) comienza la acción, desde las 8:45 a.m. del certamen que cobra importancia porque los ganadores de las 50 pruebas en disputa (24 masculinas, 24 femeninas y 2 mixtas) se clasificarán a los Juegos Panamericanos de 2027 en Lima, Perú.

Ese ha sido uno de los motivos de la gran acogida que ha tenido el evento, que tendrá cerca de 700 representantes de 30 países, muchos de ellos medallistas en mundiales y Olímpicos.

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Como lo confirmaron este jueves los organizadores, entre los estadounidenses destacados se contará Lynna Irby-Jackson, velocista con medallas de oro en el Mundial de Tokio-2025 en 4x400 y 4x400 metros mixtos; con Shelby McEwen, plata en los Olímpicos de París-2024 en salto de altura y subcampeón en el Mundial en pista cubierta ese año en Glasgow; con Curtis Thompson, especialista en la prueba de lanzamiento de jabalina y ganador de medalla de bronce en el Mundial en Japón-2025 y campeón de Juegos Panamericano en Chile-2023; además de Jonah Koech, quien logró una histórica y sorpresiva victoria en la prueba de los 1500 metros en la reunión de la Liga de Diamante de Rabat celebrada en mayo de 2025.