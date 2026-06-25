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Con medallistas mundiales y olímpicos, Medellín abre el telón del Panamericano de atletismo

El certamen contará con la presencia de cerca de 700 deportistas de 30 países. Colombia competirá con 53 representantes.

  • Shelby McEwen, plata en los Olímpicos de París-2024 en salto de altura, entre las figuras del Panamericano. FOTO GETTY
    Shelby McEwen, plata en los Olímpicos de París-2024 en salto de altura, entre las figuras del Panamericano. FOTO GETTY
  • Así quedó la nueva pista del Estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque de Medellín. Su último gran evento había sido los Juegos Suramericanos-2010. Foto Cortesía
    Así quedó la nueva pista del Estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque de Medellín. Su último gran evento había sido los Juegos Suramericanos-2010. Foto Cortesía
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Medellín abre este viernes la mayor fiesta del atletismo continental con motivo de la primera edición del Campeonato Panamericano de mayores en la renovada pista del Estadio Alfonso Galvis.

Con la prueba del decatlón masculino (100 metros, la primera) comienza la acción, desde las 8:45 a.m. del certamen que cobra importancia porque los ganadores de las 50 pruebas en disputa (24 masculinas, 24 femeninas y 2 mixtas) se clasificarán a los Juegos Panamericanos de 2027 en Lima, Perú.

Ese ha sido uno de los motivos de la gran acogida que ha tenido el evento, que tendrá cerca de 700 representantes de 30 países, muchos de ellos medallistas en mundiales y Olímpicos.

Lea: Mauricio Ortega, la cuota de jerarquía de Colombia en el Panamericano de atletismo en Medellín

Como lo confirmaron este jueves los organizadores, entre los estadounidenses destacados se contará Lynna Irby-Jackson, velocista con medallas de oro en el Mundial de Tokio-2025 en 4x400 y 4x400 metros mixtos; con Shelby McEwen, plata en los Olímpicos de París-2024 en salto de altura y subcampeón en el Mundial en pista cubierta ese año en Glasgow; con Curtis Thompson, especialista en la prueba de lanzamiento de jabalina y ganador de medalla de bronce en el Mundial en Japón-2025 y campeón de Juegos Panamericano en Chile-2023; además de Jonah Koech, quien logró una histórica y sorpresiva victoria en la prueba de los 1500 metros en la reunión de la Liga de Diamante de Rabat celebrada en mayo de 2025.

Así quedó la nueva pista del Estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque de Medellín. Su último gran evento había sido los Juegos Suramericanos-2010. Foto Cortesía
Así quedó la nueva pista del Estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque de Medellín. Su último gran evento había sido los Juegos Suramericanos-2010. Foto Cortesía

Por Canadá, entre tanto, sobresalen Eliezer Adjibi, velocista que fue campeón en el Mundial de relevos en Cantón, China-2025; y Sade McCreath, que este año ganó plata, en 4x100 metros, en el Mundial de relevos en Gaborone, Botsuana.

Por Colombia actuarán 53 deportistas, liderados por los velocistas Ronal Longa y María Camila Maturana, ambos con los récords nacionales de los 100 metros, 9,96 segundos y 11,17, en su orden.

“Hay que intentar mejorar ese registro, y esta nueva pista, y con tanto deportista de nivel, te motiva más. Estoy muy feliz de correr en casa”, dijo Maturana.

El certamen se celebrará hasta este domingo a las 7:20 de la noche, cuando se dispute la prueba final, los 4x400 metros planos.

Siga leyendo: El estadio de atletismo de Medellín se renueva para la élite internacional y la ciudadanía

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