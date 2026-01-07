Juan Camilo, el niño campesino boyacense que brilla en el fútbol playa del Festival de Festivales

Colaboración especial: Diego Vera-Los Paisitas Creció comiendo papa, viendo a su padre arar la tierra, sembrar y levantar bultos cuando la cosecha estaba lista. Con la berraquera que el campo le ha enseñado, busca cada pelota y, sin importar las raspadas del día anterior, la lucha y no la da por perdida por más enterrada que esté. Desde Paipa, Boyacá, Juan Camilo Sandoval Tocarruncho llegó al Babyfútbol playa dejando en lo alto al agro colombiano y a cada uno de los campesinos que a diario se levantan a trabajar. Creció con las temperaturas bajas del municipio, aprendiendo de su abuela cuando bregaba con vacas, y de sus padres cuando fumigaba; aprendió de toda la sabiduría que el campo brinda.

A los 7 años conoció las escuelas formativas del municipio y ahí empezó su historia con el deporte. Empezó a trabajar en silencio, a lo campesino colombiano, con la misma disciplina con la que ayudaba en la finca y siempre con el respaldo absoluto de su familia en cada entreno, en cada competición y en cada prueba. Fue hace unos meses, en su última prueba con la Selección Boyacá de fútbol, donde quedó elegido y le presentaron la oportunidad de jugar fútbol playa con Goleiros. Una idea algo rara para un departamento que la poca arena que tiene está en la Laguna de Tota y en una que otra cancha de voleibol. Aun así, aceptó y empezó a entrenar en una cancha con medidas no reglamentarias que había en Tunja, a más de 30 minutos de donde vive.

Miguel Ángel Zamorano, entrenador caleño del equipo, comenta que con el presidente del club hicieron las preselecciones porque creen en el talento de Boyacá, con la idea de que el fútbol playa le abra las puertas a jugadores que no han sido tenidos en cuenta en distintas proyecciones de fútbol, pero cuyas capacidades físicas piden a gritos una oportunidad para vivir el sueño, para dar ese paso y quemar, como lo menciona Miguel, “otro cartucho para tener un aspecto profesional a futuro”.

A Toca, como le dicen de cariño sus compañeros y profesores por su apellido, no le costó dar el paso a la arena; al contrario, fue una motivación ver cómo eran los partidos y la capacidad que había de revertir cada resultado por grande o pequeño que fuera. Su profesor sabe de su fortaleza y trabajo, pero destaca el gran ser humano que es, su humildad y lo agradecido que es.