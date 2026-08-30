Federación Neerlandesa propone una cumbre, sin Infantino, sobre futuro de la FIFA

La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) hizo un llamamiento el domingo para realizar una cumbre internacional en Ámsterdam, sin Gianni Infantino, para discutir una reforma profunda sobre la gobernanza de la FIFA.

En un comunicado, la KNVB afirma que la instancia mundial necesita “un nuevo liderazgo a partir de 2027”, destacando que un cambio de presidente no será suficiente.

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La KNVB, que apoyó a Infantino durante su última reelección en 2023, dice haber basado entonces su apoyo en los compromisos de buena gobernanza, derechos humanos, sostenibilidad y cooperación internacional.

“Ahora hemos alcanzado un punto en el que nuestra confianza se ha perdido”, escribe, denunciando una excesiva concentración de poder del presidente y una separación insuficiente entre el italosuizo y la administración de la FIFA.

Para la KNVB, todo el proceso alrededor del proyecto FIFA Forward Enterprise, ya abortado, ha constituido un “punto de inflexión” en la relación con Infantino.

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Por eso llama ahora a un debate amplio sobre la estructura de la FIFA, antes de abordar el asunto de su futuro dirigente. “Primero hay que determinar el tipo de FIFA que necesita el fútbol internacional”, destaca.

La KNVB aboga por una organización “fuerte y creíble” dotada de una gobernanza reforzada, de mayor transparencia y de un control independiente.