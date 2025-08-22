¿Alcaraz o Sinner? Los favoritos para quedarse con el US Open; conozca todos los detalles del último Grand Slam del año

En un momento de forma irresistible, Carlos Alcaraz puede darle un doble zarpazo a Jannik Sinner en el Abierto de Estados Unidos, arrebatándole el trono del último Grand Slam del año y el número uno de la ATP.
En Nueva York, donde la acción arranca este domingo, cualquier desenlace que no sea la continuidad del duopolio del español e italiano sería una sorpresa.
‘Sincaraz’, como se bautizó a la dupla, ha arrasado con los últimos siete trofeos de Grand Slam en juego. Con otra victoria en Flushing Meadows, los jefes del circuito completarían dos años seguidos de barrida en los cuatro torneos grandes.