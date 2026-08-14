Emiliano Calle: entre los récords nacionales y la disciplina para llegar a Juegos Olímpicos

Lo que comenzó como una simple actividad para que aprendiera a nadar y ocupara su tiempo libre terminó convirtiéndose en el estilo de vida de Emiliano Calle Bedoya. Nacido en Rionegro, este joven deportista ha vivido en tiempo récord —durante los últimos tres años— muchas de las metas que siempre soñó, entre ellas, batir marcas nacionales e internacionales. El panorama internacional empezó a escuchar su nombre en los torneos juveniles y, especialmente, en el Panam Aquatics Championships disputado en Medellín en 2025, donde conquistó sus primeras medallas. Desde la tribuna, celebrando cada logro, ha estado siempre su madre, Magaly Bedoya, su respaldo incondicional desde el primer día en que ingresó a la piscina. Inicialmente, para Magaly lo prioritario era que su hijo aprendiera a nadar. Sin embargo, tras probar suerte en disciplinas como el karate, el motocross, el BMX y el fútbol, Emiliano encontró en el agua su lugar en el mundo. Y allí se quedó. Hoy, su piel dorada refleja las jornadas de más de cinco horas diarias bajo el sol. Son horas de esfuerzo dedicado a pulir detalles, corregir técnica y aprovechar la potencia de su brazada con un objetivo claro: bajar sus tiempos y clasificar a los Juegos Olímpicos. Con tan solo 18 años de edad, ya ha dejado su huella en campeonatos Mundiales, Panamericanos, Bolivarianos y Centroamericanos. “Han sido eventos muy bonitos que me han enseñado mucho. Competir contra ídolos y referentes del deporte mundial y suramericano ha sido una experiencia maravillosa”, reflexiona el nadador antioqueño.

¿Qué significa batir de nuevo el récord de los 50 m mariposa?

“Es muy importante. Este año batí el récord nacional de los 50 metros mariposa con 23.04 y, aunque ya lo había hecho el año pasado, quería batirlo nuevamente; estaba ansioso de poder lograrlo. Lo hice en Centroamericanos y me dio mucha alegría. Además, en la otra prueba, la de los 100 metros mariposa, he estado bajando la marca a 53.00, y eso también me anima a seguir entrenando fuerte y seguir mejorando”.

¿Qué sigue para usted en competencia?

“Todavía me falta un camino largo porque las metas que me he puesto son grandes, pero este año aún tengo pendientes más cosas por vivir, como los Sudamericanos. Estamos a la espera de que podamos ir a Brasil antes de los Juegos en Argentina para buscar la clasificación al Mundial de piscina corta en Berlín, que será en noviembre”.

¿Cómo maneja la ansiedad para no desanimarse cuando las marcas no bajan al ritmo que usted quiere?

“Todo es un proceso. Ya llevaba un año sin batir la marca y sentía presión porque pensaba en que apenas tengo 18 años y ya debería haberla bajado; pero me gusta sentirme ansioso con esa adrenalina, porque así me va bien”.

¿Cómo se describe dentro del agua y en sus entrenamientos?

“Soy muy tranquilo, pero me exijo al máximo, sobre todo en los entrenamientos para mejorar la técnica y el tiempo. Por eso busco no solo alimentarme bien, sino dormir y tener buenos tiempos de descanso. Ya en la competencia soy tranquilo y seguro por la preparación que tengo”.

Ya terminó el colegio. Ahora, ¿qué está estudiando?

“Estudio en la Universidad de Medellín, en primer semestre de Comunicación con énfasis en entretenimiento digital, algo que me gusta mucho y me apasiona. Ha sido duro porque sigo entrenando y es pesado, pero en la universidad me han ayudado mucho. Como la carrera es presencial, me dan permisos especiales para presentar trabajos”.

¿Cómo llegó a la prueba de mariposa para convertirla en su especialidad?

“El estilo libre es el que todos aprendemos cuando nos enseñan a nadar, y yo era normalito. Para pecho sí era negado, no se me daba. En cambio, para mariposa siempre me gustó, era en la que mejor me iba y por eso me dediqué desde la categoría novatos a esa prueba”.

¿Cómo ve la clasificación a los Juegos Olímpicos?

“No es algo que esté cerca o sea fácil, pero estoy concentrado en conseguirlo. Si no se da en este ciclo olímpico, seguiré luchando para que se me dé en el próximo, porque ese es el sueño”.

¿Cuáles son los rivales que admira y con los que ha competido?

“En Centroamericanos competí contra el campeón mundial Dylan Carter, de Trinidad y Tobago, alguien muy grande en la natación. En un mes voy a enfrentar al brasileño Guilherme Caribé y sé que no será fácil, pero es una gran motivación enfrentarlos”.

¿Cómo es un día normal suyo ahora que vive en Medellín?

“Desde hace dos años me radiqué con mi mamá en Medellín. Todos los días me levanto a las 5:00 a.m., desayuno y salgo para el gimnasio hasta las 7:00 a.m. Luego paso a la piscina para hacer los entrenamientos en agua hasta las 9:00 a.m., regreso a mi casa, como algo y salgo para la Universidad a estudiar de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. A esa hora vuelvo a la casa para almorzar y salgo de nuevo a entrenar entre 3:00 p.m. y 5:00 p.m., para regresar a la casa, hacer trabajos y descansar”.

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