Camila Osorio y Emiliana Arango avanzaron a octavos de final del WTA 250 de Rabat en Marruecos

Las tenistas colombianas María Camila Osorio y Emiliana Arango, arrancaron con pie derecho su participación en el WTA 250 de Rabat en Marruecos, logrando importantes victorias para avanzar a octavos de final.

Ahora tanto la cucuteña como la antioqueña tendrán que medirse a la indonesa Janice Tjen y la húngara Anna Bondár, respectivamente, en busca de su paso a los cuartos de final.

Emiliana, que dejó en el camino a la alemana Ella Seidel con parciales de 6-3, 4-6 y 6-1 tendrá que medirse este miércoles, a las 7:20 a. m., hora de Colombia ante Bondár, en la cancha número uno, en busca de dar un paso más hacia la final.