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“Sé que algún día enfrentaré a Nacional y quiero ganarle”: Farid Díaz

hace 1 hora
El Colombiano

El ex lateral de Atlético Nacional y hoy preparándose como técnico de fútbol, Farid Díaz habló de lo que significó la obtención de la Copa Libertadores hace 10 años, de su experiencia con la Selección Colombia en el Mundial de 2018 y también de la actualidad del club verdolaga y su llave semifinal de la liga frente a Deportes Tolima....

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