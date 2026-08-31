“Es una lástima no haber hecho más en los Grand Slams”, dijo Emiliana Arango tras caer en US Open

La tenista colombiana Emiliana Arango, de 25 años, vivió otro fugaz paso por el Abierto de Estados Unidos al ser eliminada el domingo por la china Wang Xinyu con parciales de 6-4 y 6-2.

La antioqueña, cuya única victoria en un Grand Slam fue en 2025 en Roland Garros, reconoció que darle alegrías deportivas a Colombia resulta más importante ahora por el difícil momento que se vive tras el terremoto del 10 de agosto, que causó al menos 329 muertos.

¿A qué atribuye la derrota frente a Wang?

“El primer set estuvo muy parejo, tuve un par de games con oportunidad de quiebre y logré solo uno. Son las cosas que marcan la diferencia en un partido así”.

Cierra el año sin victorias en Grand Slams, ¿esperaba más de esta temporada?

“Realmente trataba de no tener expectativas. En estos torneos nunca sabes qué puede suceder. En el sorteo puede tocar tanto Wang como Iga Swiatek o una rival de la qualy. Es una lástima no poder hacer más este año en los torneos grandes. El tenis es un juego de muy poca diferencia y son esos momentos decisivos los que más marcan. Y este año, sobre todo en los Grand Slams, no los conseguí”.

Recuerde: La colombiana Emiliana Arango arrolló a Venus Williams en Cincinnati

A usted le tocó aquí el año pasado Swiatek y ahora la también colombiana Camila Osorio enfrentará a la número uno, Aryna Sabalenka. ¿Qué expectativas tiene para su compatriota?

“Ojalá que Cami tenga un muy buen partido, mucho público a favor y logre sacar su mejor tenis y dar una sorpresa, porque al final nunca sabe”.

¿Observa un crecimiento de la afición en Colombia con la presencia de ambas en los máximos torneos?

“Sería algo muy lindo que eso sucediera. Poder crecer el tenis en Colombia sería muy especial. Es un país que, sobre todo en este momento, necesita alegrías y si nosotros podemos de alguna manera traer eso al país sería muy importante. Es muy triste ver lo que sucedió con el terremoto, lo mucho que sufre la gente y, honestamente, no hay mucho que uno pueda hacer para aliviar eso. Creo que en muchos países, sobre todo en Sudamérica, tal vez se vive un poco más con el fútbol. En algún momento también me gustaría ver que empezáramos a apoyar, sobre todo en Colombia, deportes como el tenis y muchos otros”.

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