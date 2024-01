“Estamos mejor preparados que el año pasado. La prioridad número uno es la fiabilidad. Y cuando se tiene un coche tan complejo es normal temer que cada cosa no cuadre”, señaló Sainz, que salió de las dunas del Empty Quarter comandando el Dakar con más de 20 minutos de ventaja sobre su primer perseguidor en la general.

“Todos queremos ganar el Dakar. Imagino que para Mattias (Ekström) o Sébastien (Loeb), que no lo han ganado nunca, terminar segundo o tercero no les vale de nada. Estoy seguro de que tomarán riesgos, que me presionarán mucho. Lo defenderé lo mejor posible”, asegura.

Por su parte, en la categoría challenger el colombiano Javier Vélez y el argentino Gaston Mattarucco ya completaron la primera mitad del Rally Dakar 2024. Se ubican en el puesto 15, a 8:56.18 de los líderes, los estadounidenses Mitchell Guthrie y Kellon Walch.

Este domingo, en la séptima jornada, se disputan 873 km (483 de especial) entre Riad y Ad Dawadimi.