Revelan la condición médica de Éiner Rubio tras el fuerte accidente que lo sacó del Tour de Francia

El ciclista colombiano Éiner Rubio sufrió un accidente y se vio obligado a abandonar el Tour de Francia, justo cuando disputaba la etapa 19, que tuvo como meta el Alpe d’Huez y fue ganada por el líder de la competencia, Tadej Pogačar.

El deportista chocó contra un vehículo de apoyo del UAE Team Emirates-XRG cuando este frenó de manera repentina, al parecer porque un aficionado cayó sobre la vía.

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Los videos que circulan en redes sociales muestran que Éiner iba detrás del carro y no alcanzó a esquivarlo con su bicicleta, por lo que terminó impactándolo y sufrió un fuerte golpe en el rostro (que terminó sangrando segundos después).

De inmediato fue trasladado a un hospital de Grenoble, donde le practicaron varios exámenes y recibió alrededor de 20 puntos de sutura en el rostro, según informó el Movistar Team.

“Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez. El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones”, se lee en un post de X del Movistar Team.