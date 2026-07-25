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Revelan la condición médica de Éiner Rubio tras el fuerte accidente que lo sacó del Tour de Francia

El ciclista colombiano sufrió un accidente durante la etapa 19 del Tour de Francia tras chocar contra un vehículo, por lo que tuvo que retirarse de la competencia y ser trasladado a un centro médico para recibir atención.

  • Esto se sabe sobre el estado de salud del ciclista colombiano Éiner Rubio tras sufrir un accidente en el Tour de Francia. FOTO: Movistar Team
    Esto se sabe sobre el estado de salud del ciclista colombiano Éiner Rubio tras sufrir un accidente en el Tour de Francia. FOTO: Movistar Team
El Colombiano
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hace 1 hora
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El ciclista colombiano Éiner Rubio sufrió un accidente y se vio obligado a abandonar el Tour de Francia, justo cuando disputaba la etapa 19, que tuvo como meta el Alpe d’Huez y fue ganada por el líder de la competencia, Tadej Pogačar.

El deportista chocó contra un vehículo de apoyo del UAE Team Emirates-XRG cuando este frenó de manera repentina, al parecer porque un aficionado cayó sobre la vía.

En contexto: Video | ¿Qué le pasó a Éiner Rubio? Es el segundo colombiano que abandona el Tour de Francia 2026

Los videos que circulan en redes sociales muestran que Éiner iba detrás del carro y no alcanzó a esquivarlo con su bicicleta, por lo que terminó impactándolo y sufrió un fuerte golpe en el rostro (que terminó sangrando segundos después).

De inmediato fue trasladado a un hospital de Grenoble, donde le practicaron varios exámenes y recibió alrededor de 20 puntos de sutura en el rostro, según informó el Movistar Team.

“Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez. El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones”, se lee en un post de X del Movistar Team.

La preocupación por el estado de salud de Éiner Rubio fue aumentando, ya que no sería el único colombiano en abandonar la competencia. También lo hizo el antioqueño Fernando Gaviria, quien sufrió una caída durante la etapa 12 y se fracturó la clavícula.

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Sin embargo, el Movistar Team informó en una nueva publicación que a Rubio, oriundo del municipio de Chíquiza (Boyacá), le realizaron varios exámenes y descartaron fracturas. Por esta razón, recibió el alta médica y pudo abandonar el hospital.

El esloveno Tadej Pogačar se quedó con la victoria de la etapa tras imponerse en el ascenso al Alpe d’Huez y batir el récord de la subida, al completar los 13,8 kilómetros en 35 minutos y 26 segundos. De esta manera, superó la marca que el italiano Marco Pantani mantenía desde 1995, cuando registró un tiempo de 36 minutos y 50 segundos.

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Preguntas y respuestas

¿Cómo fue el accidente de Éiner Rubio en el Tour de Francia?
Éiner Rubio sufrió el accidente durante la etapa 19 del Tour de Francia al chocar contra un vehículo de apoyo del UAE Team Emirates-XRG. Según lo informado, el automóvil frenó de manera repentina, al parecer porque un aficionado cayó sobre la vía, y el colombiano no alcanzó a esquivarlo.
¿Qué lesiones sufrió Éiner Rubio tras el choque?
El ciclista colombiano sufrió un fuerte golpe en el rostro que le provocó una herida por la que recibió alrededor de 20 puntos de sutura. Tras ser trasladado a un hospital de Grenoble, fue sometido a varios exámenes médicos para evaluar el alcance de sus lesiones.
¿Éiner Rubio sufrió fracturas después del accidente?
No. El Movistar Team informó que los exámenes médicos descartaron fracturas. Después de recibir atención médica y las suturas correspondientes, el ciclista recibió el alta hospitalaria.
¿Por qué Éiner Rubio abandonó el Tour de Francia?
Éiner Rubio abandonó la competencia debido a las lesiones sufridas en el accidente. Aunque no presentó fracturas, el impacto y las heridas en el rostro le impidieron continuar en la carrera.

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