Egan, al frente de 13 compatriotas en su esperado debut en el Mundial de ciclismo

Convertido en uno de los mejores pedalistas colombianos de la historia, llama la atención que Egan Bernal jamás haya representado al país en un Mundial de ciclismo de ruta.

Sí lo hizo pero cuando corría en ciclomontañismo, modalidad en la que fue, cuando era aún juvenil, medallista de plata en Noruega-2014, y de bronce en Andorra-2015.

El cansancio acumulado después de una larga temporada, dolencias físicas o quizá que los recorridos de aquellos certámenes mundiales a los que era convocado no le favorecían lo hacían, a última hora, desistir.

Ahora, ya con 28 años de edad, el campeón del Tour de Francia-2019 y del Giro de Italia-2021, aceptó el llamado del seleccionador nacional, el antioqueño David Vargas, para integrar las filas del representativo que competirá desde este sábado y hasta el 28 de septiembre en el la edición 92 del Campeonato Mundial que tendrá como sede Kigali, Ruanda.