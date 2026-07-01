Egan Bernal vuelve al Tour de Francia luego de dos años: “Vamos a luchar hasta el final”

Egan Bernal estará en la línea de partida del Tour de Francia este sábado en Barcelona, España.
El colombiano, campeón en 2019 de esta prestigiosa carrera, se ganó un lugar entre los ocho ciclistas que representarán al equipo Netcompany-Ineos luego de su grata actuación en la tercera semana del reciente Giro de Italia, en el que finalizó décimo y fue determinante, desde el rol de gregario, para que su compañero neerlandés Thymen Arensman se mantuviera en la lucha por los puestos de honor, ocupando finalmente la cuarta posición de la prueba conquistada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma|Lease a Bike), y quien al igual que Bernal estará presente en la ronda francesa que terminará el 26 de julio en París.