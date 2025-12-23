x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Egan Bernal es el mejor ciclista colombiano en el ranking UCI-2025

Bernal, campeón del Tour de Francia en 2019 y del Giro de Italia en 2021, tiene entre sus planes volver a la corsa rosa en 2026.

  • En 2025 Egan Bernal volvió a dar batalla en grandes vueltas. FOTO: AFP
    En 2025 Egan Bernal volvió a dar batalla en grandes vueltas. FOTO: AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 10 horas
bookmark

La temporada 2025 confirmó el resurgir de Egan Bernal. El corredor del Ineos Grenadiers cerró el año como el mejor ciclista colombiano en el ranking mundial de la UCI, un reconocimiento que respalda su talento y evolución tras el grave accidente que sufrió en 2022 y tras el cual por poco pierde la vida.

A sus 28 años, el cundinamarqués finalizó en la casilla 36 del escalafón, un resultado que refuerza su motivación de cara a 2026, temporada en la que tendría como gran objetivo el Giro de Italia.

Bernal fue uno de los colombianos más regulares del calendario.

Se proclamó doble campeón nacional (ruta y contrarreloj), fue séptimo en la Vuelta a Cataluña y en el Giro de Italia, sexto en la Vuelta a Burgos y 17° en la Vuelta a España, carrera en la que protagonizó uno de los grandes momentos del año para el país al ganar la etapa 16 con final en Mos, Castro de Herville. Además, terminó cuarto en el Giro de Emilia y octavo en el Giro de Lombardía, mostrando competitividad tanto en vueltas por etapas como en clásicas.

Lea aquí: ¿Por qué Colombia pierde protagonismo en el ciclismo mundial?

El ranking mundial volvió a ser dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien acumuló 11.680 puntos y encabezó la clasificación individual de la UCI por quinto año consecutivo. En 2025, Pogacar firmó otra campaña extraordinaria con 20 victorias, entre ellas su cuarto Tour de Francia y el título mundial de ruta, además de triunfos en tres monumentos: Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía, lo que le valió el premio Eddy Merckx al mejor clasicómano.

Ese dominio individual se reflejó también a nivel colectivo. El UAE Team Emirates XRG cerró la temporada con 95 victorias, superando el récord histórico del Columbia-HTC de 2009, y acumuló 40.637,65 puntos para asegurarse el primer lugar del ranking UCI por equipos por tercer año consecutivo. A ello se sumó la presencia de Isaac del Toro (tercero) y João Almeida (quinto) dentro del top cinco mundial.

Ranquin mundial de ciclismo de ruta-2025

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 11680 puntos

2. Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) 5944.14

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 5664

4. Mads Pedersen (Lidl Trek) 5074.45

5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) 4331.07

6. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) 4118

7. Thomas Pidcock (Q36.5 PRO CYCLING TEAM) 3904.38

8. Mathieu Van Der Poel (ALPECIN-DECEUNINCK) 3838

9. Óscar Onley (Team Picnic Post NL) 2910

10. Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike) 2908

36. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) 1742.5

75. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 1077.5

108. Harold Tejada (Astana) 795

113. Éiner Rubio (Movistar) 765

201. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) 473.14

279. Sergio Andrés Higuita (Astana) 322

317. Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) 276

344. Jesús Peña (AP HOTELS) 255

346. Álvaro Hodeg (Team Medellín) 253

384. Brandon Rivera (Ineos) 225.5

386. Esteban Chaves (EF) 223.25

492. Nairo Quintana (Movistar) 160

Siga leyendo: Movimientos en el World Tour: así se arman los equipos para desafiar el reinado de Pogacar

Temas recomendados

Deportes
Ciclismo
Colombia
Egan Bernal
Tadej Pogacar
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida