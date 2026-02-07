$!Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en empate técnico en primera vuelta, según encuesta de AtlasIntel

A nivel nacional, las encuestas más recientes coinciden en que la contienda presidencial de 2026 se está organizando alrededor de un eje izquierda–ultraderecha, con una opción centrista que busca no quedar relegada. En la franja superior del tablero aparecen, de forma reiterada, Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, aspirante de derecha dura respaldado por el movimiento “Defensores de la Patria” y por buena parte del uribismo. Detrás de ellos se ubica Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, que compite como carta moderada en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.
