Terror en Norte de Santander: así quedó el batallón de Ocaña luego de atentado con volqueta cargada de explosivos

Un presunto integrante del ELN muerto, dos militares heridos y una persona capturada dejó un ataque con artefactos explosivos contra el Batallón de Infantería Liviana N.° 15 General Francisco de Paula Santander del Ejército en el municipio de Ocaña, en Norte de Santander.

El hecho se produjo la noche del viernes cuando fueron lanzados de manera indiscriminada artefactos explosivos desde una volqueta contra las instalaciones militares, según informó el Comando de la Trigésima Brigada del Ejército.

Como resultado del ataque, dos militares resultaron lesionados por esquirlas y fueron evacuados a un centro asistencial de Ocaña, donde reciben atención médica especializada.