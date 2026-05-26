“En Colombia me defendía jugando”: el mensaje de Marino Hinestroza tras ser intimidado por hinchas en Brasil

El presente de Vasco da Gama atraviesa uno de sus momentos más complicados de la temporada y uno de los futbolistas señalados por la afición es el colombiano Marino Hinestroza, quien no ha logrado consolidarse desde su llegada al fútbol brasileño.

El equipo carioca acumula una serie de malos resultados tanto en el Brasileirao como en la Copa Conmebol Sudamericana. En sus dos más recientes presentaciones por liga fue goleado 4-1 por Sport Club Internacional y posteriormente cayó 0-3 en condición de local frente a Red Bull Bragantino.

A ello se sumó la derrota 3-1 frente a Club Olimpia por la Copa Sudamericana, resultados que incrementaron la tensión alrededor del club y provocaron fuertes reacciones de la hinchada.

Hinchas interceptaron el carro de Marino Hinestroza

En medio de la crisis deportiva, durante los últimos días se viralizó en redes sociales un video en el que integrantes de la barra de Vasco da Gama interceptan el vehículo de Marino Hinestroza a la salida del centro de entrenamiento del club.

En las imágenes se observa cómo varios aficionados insultan al extremo colombiano y le reclaman por el rendimiento mostrado desde que llegó al equipo.