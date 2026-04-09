Eddy Merckx, el ciclista más laureado de la historia fue hospitalizado: ¿qué le pasó?

Continúan los problemas de salud para el belga Eddy Merckx, quien a sus 80 años aún mantiene contacto con la actividad física. Justamente, montando en su bicicleta, tuvo una caída en diciembre de 2024, la cual lo ha llevado a pasar por el quirófano seis veces desde entonces.

A pesar de tratarse con antibióticos y terapia, los dolores no cesan. La magnitud de la lesión en la cadera, el constante cambio en su prótesis de titanio y la avanzada edad de Merckx complican su recuperación total. El pasado lunes 6 de abril sintió molestias constantes y mucho más punzantes que en anteriores días, esto debido al avance de una infección.

“No encuentran el origen de la infección. Los antibióticos no son totalmente efectivos, por lo que me operarán el próximo lunes. ¡Estoy harto!”, dijo el excorredor al medio belga Het Nieuwsblad.