¿Podrá Doriane Pin romper la racha de 50 años sin mujeres en F1?

El asfalto de la Fórmula 1 ha sido, durante casi medio siglo, un territorio de exclusión silenciosa para las mujeres. Sin embargo, en los pasillos tecnológicos de Brackley, el hogar de la escudería Mercedes, el aire se siente distinto este año. Allí, una joven de mirada decidida y maniobras preciosas al volante, está reescribiendo un guion que parecía estancado en el tiempo. Doriane Pin, con apenas 21 años, no solo ha conquistado la corona de la F1 Academy, sino que ha logrado lo que muchas pioneras solo pudieron soñar: ser parte integral del engranaje.
Su ascenso no es una casualidad del marketing, sino el resultado de una trayectoria meteórica que ha dejado boquiabiertos a ingenieros y directivos por igual.