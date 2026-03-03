DIM y Tolima listos para sus duelos de tercera fase de Copa Libertadores en Uruguay y Chile

Con dos presentes totalmente diferentes, Independiente Medellín y Deportes Tolima se alistan para sus duelos como visitantes por la tercera fase de la Copa Libertadores ante Juventud de Las Piedras (Uruguay) y O’Higgins (Chile), respectivamente. Ambos equipos dejaron dudas en su clasificación de la segunda fase; pues, tras ganar como visitantes, no fueron contundentes en casa y sufrieron para avanzar en el torneo continental. El “Poderoso” ya se encuentra en Uruguay para el partido de este jueves, a las 7:30 de la noche, en el Gran Parque Central. Llega con la ilusión de sacar un buen resultado ante el sorprendente Juventud de Las Piedras, equipo uruguayo que dejó en el camino a Universidad Católica de Ecuador en la primera fase y a Guaraní de Paraguay en la segunda ronda.

Cabe recordar que el Medellín no podrá contar en lo que resta de la temporada con el delantero Léider Berrío, quien sufrió una lesión de ligamentos y será operado de su rodilla derecha. El DIM, que viene de perder en la Liga BetPlay 1-2 ante Bucaramanga, espera sacudirse del mal momento y repetir lo hecho en su visita a Liverpool (también de Uruguay), al que venció 1-2 en el duelo de ida de la fase anterior. El compromiso de vuelta entre el DIM y Juventud será el próximo jueves, 12 de marzo, en el Atanasio a las 7:30 de la noche.

Duelos de la tercera fase

Esta instancia de la Copa Libertadores 2026 tendrá como cruce central al excampeón Botafogo frente a Barcelona de Guayaquil. El “Fogão” remontó con autoridad ante Nacional Potosí en Río, mientras que Barcelona eliminó por penales a Argentinos Juniors en Buenos Aires. Por su parte, el chileno O’Higgins, que dejó en el camino al Bahía en Salvador, espera al Deportes Tolima en una serie que los colombianos definirán en Ibagué. En el otro lado del cuadro, el venezolano Carabobo FC se medirá con Sporting Cristal tras eliminar a Huachipato.