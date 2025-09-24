“Hoy debíamos ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo”: presidente de Pasto denunció a cinco jugadores por presunto amaño de partidos

El fútbol colombiano, últimamente, vive de escándalo en escándalo. La inmersión de casas de apuestas en los torneos profesionales de nuestro país, han llevado a que los clubes presten atención especial a los comportamientos de sus jugadores, pues muchos se han visto implicados en presuntos amaños de partidos a cambio de altas sumas de dinero.
En 2024 ocurrió en Patriotas de Boyacá, cuando aún estaba en la primera división del fútbol colombiano, y con el Envigado Fútbol Club. En esos clubes, los dirigentes tomaron la decisión de exponer, públicamente, la situación. El cuadro naranja, incluso, dio a conocer el nombre del implicado. En abril de este año, por su parte, el máximo accionista de Chicó, Eduardo Pimentel, apartó a jugadores por comportamientos inusuales. Este miércoles ocurrió lo mismo en el Deportivo Pasto.