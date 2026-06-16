David Ojeda y Luis Benítez, un paso más cerca de sus sueños, estarán en el draft de la NBA G League

Los colombianos David Ojeda y Luis Benítez, bicampeones en 2025 y finalistas de la Liga Profesional en 2026 con Paisas Basketball, fueron seleccionados para el draft de la NBA G League. Este llamado, programado para el segundo semestre del año, pone a las figuras locales a un solo paso de la élite del baloncesto internacional y de la NBA.
Con 23 y 21 años, respectivamente, Ojeda y Benítez firmaron un contrato con Daniel Hazan, mediante el cual se convierten en dos de los 100 jugadores elegibles para ingresar a la Liga de Desarrollo de la NBA, conocida mundialmente como la NBA G League.
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Aunque aún no hay una fecha concreta para el draft, generalmente se realiza en octubre, antes de los campos de entrenamiento y del inicio de la temporada regular de la NBA, que acaba de coronar a los Knicks de Nueva York como campeones.
De esta manera, Ojeda y Benítez siguen los pasos de jugadores colombianos como Braian Angola y Jaime Echenique, quienes brillaron en la NBA G League. Hay que recordar que Echenique se destacó como pívot estelar de los Capital City Go-Go entre 2021 y 2022, y que gracias a ese desempeño pudo debutar en la NBA con los Washington Wizards el 30 de diciembre de 2021, en la victoria 110-93 frente a los Cleveland Cavaliers.