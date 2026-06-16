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David Ojeda y Luis Benítez, un paso más cerca de sus sueños, estarán en el draft de la NBA G League

Los dos jugadores, de 23 y 21 años, fueron elegidos por Daniel Hazan para integrar la Liga de Desarrollo de la NBA, la G League, en el segundo semestre del año.

  • David Ojeda y Luis Benítez, jugadores de la nómina bicampeona de Paisas, se preparan para estar en la Liga de Desarrollo de la NBA, la G League en el segundo semestre del año. FOTO Camilo Suárez
    David Ojeda y Luis Benítez, jugadores de la nómina bicampeona de Paisas, se preparan para estar en la Liga de Desarrollo de la NBA, la G League en el segundo semestre del año. FOTO Camilo Suárez
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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Los colombianos David Ojeda y Luis Benítez, bicampeones en 2025 y finalistas de la Liga Profesional en 2026 con Paisas Basketball, fueron seleccionados para el draft de la NBA G League. Este llamado, programado para el segundo semestre del año, pone a las figuras locales a un solo paso de la élite del baloncesto internacional y de la NBA.

Con 23 y 21 años, respectivamente, Ojeda y Benítez firmaron un contrato con Daniel Hazan, mediante el cual se convierten en dos de los 100 jugadores elegibles para ingresar a la Liga de Desarrollo de la NBA, conocida mundialmente como la NBA G League.

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Aunque aún no hay una fecha concreta para el draft, generalmente se realiza en octubre, antes de los campos de entrenamiento y del inicio de la temporada regular de la NBA, que acaba de coronar a los Knicks de Nueva York como campeones.

De esta manera, Ojeda y Benítez siguen los pasos de jugadores colombianos como Braian Angola y Jaime Echenique, quienes brillaron en la NBA G League. Hay que recordar que Echenique se destacó como pívot estelar de los Capital City Go-Go entre 2021 y 2022, y que gracias a ese desempeño pudo debutar en la NBA con los Washington Wizards el 30 de diciembre de 2021, en la victoria 110-93 frente a los Cleveland Cavaliers.

Las cifras de Ojeda y Benítez

David acumuló 222 puntos en la temporada con Paisas, con una efectividad del 58 % en los lanzamientos de dos puntos, un 41 % en los tiros de tres puntos y un 57 % en los tiros libres.

Además, registró 20 rebotes ofensivos y 64 defensivos, a pesar de que su función en el campo es la de armador; sin embargo, su inteligencia y capacidad de juego, unidas a una excelente condición física, lo hicieron sobresalir. Otra de sus estadísticas destacadas fueron las asistencias, con un total de 54 en el campeonato.

“Me siento muy feliz por firmar con Hazan para el draft de la NBA G League, ya que es una oportunidad más para mostrar mi juego, mi talento y todo lo que he crecido en mi paso por Paisas”, declaró el jugador, quien completa tres años radicado en la capital antioqueña, donde además adelanta sus estudios en la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Medellín.

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Benítez, por su parte, fue clave en la serie final ante Toros del Valle, en la que aportó 67 puntos, con una efectividad del 52 % en los lanzamientos de tres puntos, 80 % en los tiros libres y 44 % en los lanzamientos de dos puntos. Además, acumuló 170 minutos en cancha, durante los cuales logró 26 rebotes defensivos, 10 asistencias y tres rebotes ofensivos.

Estas dos jóvenes promesas del baloncesto nacional seguirán entrenando con Paisas y con la Universidad de Medellín, compitiendo en los torneos locales para continuar elevando su nivel con miras a lo que será el draft de la NBA G League, donde esperan dejar en alto el nombre del baloncesto colombiano y abrir más puertas para los nuevos talentos cafeteros.

Feliz por el llamado a la Selección Colombia

Otro de sus sueños se ha cristalizado este año. El barranquillero David Ojeda hace parte de la lista de preseleccionados de Colombia para las ventanas de clasificación al Mundial de Qatar 2027 ante Venezuela, Chile y Brasil, que disputarán los dirigidos por Tomás Díaz los días 30 de junio en Barquisimeto y el 3 y 6 de julio en Cali.

En la pasada ventana, Colombia venció en Cali a Venezuela por 80-78 y perdió como visitante ante Brasil por 101-72. Ahora deberá afrontar un partido como visitante y dos como local para mantenerse en la zona de clasificación.

Ojeda es uno de los preseleccionados junto a Andrés Bejarano, Andrés Ibargüen, Braian Angola, Cristian Solís, Darwin Blanco, Hansel Atencia, Hayner Montaño, Jaime Echenique, Jesse Sarzuela, Jim James, Juan Carlos Cárdenas, Juan Diego Tello, Kevin Quiñones, Luis Almanza, Luis Viloria, Mateo Arboleda, Michael Jackson, Miguel Caicedo, Miguel Ruiz, Octavio Muñoz, Romario Roque, Samuel Hincapié, Samuel Mojica, Santiago Serna, Soren de Luque, Tony Trocha, Keiner Asprilla y Yedier Mosquera.

De ellos saldrá la nómina de 12 jugadores con la que Díaz afrontará los tres partidos finales de la eliminatoria, en la que Colombia se encuentra en zona de clasificación para ocupar uno de los siete cupos que tendrá América para la competencia mundial. Actualmente, Colombia es segunda de su grupo, detrás de Brasil, que tiene ocho puntos, mientras que los cafeteros suman cinco. Detrás aparecen Venezuela y Chile con cuatro unidades. Los dirigidos por Tomás Díaz deben mantenerse entre las tres primeras casillas para avanzar a la siguiente ventana de clasificación, que contará con 12 selecciones y en la que se definirán los siete equipos que estarán en Qatar.

El ranking mundial, liderado por Estados Unidos, tiene a Colombia en el puesto 55; mientras que en el ranking de las Américas, los cafeteros aparecen en la undécima casilla, superados por países como Argentina (3.°), Brasil (4.°), Venezuela (7.°) y Uruguay (9.°).

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