Video | David Alonso conquistó la catedral de Assen y consiguió su primera victoria del año en Moto 2: “No lo puedo creer”

Bien dicen que las grandes alegrías de la vida llegan cuando menos las esperamos. El destino, muchas veces, tiene eso: entrega algo anhelado en el momento y lugar menos esperado. David Alonso lo vivió el domingo. En Assen, Países Bajos, uno de los circuitos que menos favorecen su forma de manejar, consiguió su primera victoria del año en el Moto 2. El corredor del Aspar Team se impuso en una lucha tan apretada que –perdón la comparación–, pareció el sprint de una carrera de ciclismo durante la última curva del circuito. El colombo-español, de 20 años, iba en medio de Manuel González, líder del campeonato, y del australiano Senna Agius cuando faltaban menos de 100 metros para la meta.

En ese momento solo había algo claro: quedaría en el podio. No se sabía en qué posición. Sin embargo, el colombiano mostró pericia, “malicia indígena”, llamarían algunos. En la última curva no se pegó a la línea que delimita la calzada; sino que se abrió, se metió por fuera y, cuando ya quedó en la recta final, apareció primero. Sus rivales se alertaron. Alonso también. Lleno de adrenalina, aceleró a fondo su moto. Tenía nervios, ansiedad. Por eso el movimiento de su cuerpo, como si se fuera a caer, como cuando los ciclistas se paran en pedales para imprimirle mayor fuerza a las bielas buscando que su vehículo se mueva más rápido. Al final, Alonso se impuso en un cierre que, por poco, termina en photo finish.

¿Qué dijo David Alonso sobre su victoria en Assen?

Detrás de él quedaron Manuel González y Senna Agius, quienes compiten por quedarse con el campeonato. Alonso siguió hacia el “box” de su equipo. Llegó lleno de emoción. Celebró con euforia en medio de los abrazos de los mecánicos e ingenieros que lo acompañan en su periplo por moto 2. Esta fue la segunda victoria del colombo-español en esta categoría. La primera la consiguió en agosto de 2025 en el Gran Premio de Hungría.

“No lo puedo creer. Toda la temporada peleando y que la primera victoria sea en Assen, que es una pista que me cuesta y no es de mis favoritas. Empujé desde el viernes. No me importa el campeonato, no me importa nada; quiero hacer las cosas bien y disfrutar y darle alegrías al equipo y a la gente que me ayuda. Traté de estar más relajado que en Brno. Traté de respirar y disfrutar la última vuelta, que fue más de Moto3. Gané en la última curva como si fuera hombre de hielo”, aseguró el piloto, quien ocupa el cuarto puesto de la clasificación general con 116 puntos.